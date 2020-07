El fals metge que va exercir durant la pandèmia també elaborava i venia títols universitaris

El veí de Terrassa de 21 anys que hauria exercit de metge en diversos centres sanitaris durant la pandèmia també fabricava títols universitaris falsos que venia a través de pàgines webs, segons informa la Cadena SER. Després d'aconseguir una ordre judicial d'entrada i escorcoll a casa seva, la policia catalana va buidar el seu ordinador portàtil i el mòbil de l'acusat, on ha pogut comprovar que es dedicava a aquesta activitat.



El citat mitjà avança que els Mossos d'Esquadra es troben investigant almenys a cinc compradors residents a Catalunya, però no descarten que n'hi hagi a la resta de l'Estat. El jove està acusat d'intrusisme, de falsedat documental i d'un delicte contra la salut pública, però la policia vol provar que va ser un delicte continuat.

Per ara, la investigació es centra en tres dones i dos homes d'entre 19 i 57 anys, residents a Barcelona, Terrassa, Sabadell i Albesa (La Noguera) que haurien contractat els serveis de l'impostor. Així, vol determinar si els clients també van utilitzar els falsos títols -en aquest cas d'odontologia i enginyeria- per treballar en especialitats d'aquests àmbits. adena SER Segons informava setmanes enrere C , l'home hauria començat a treballar a la Residència Altanova-Sant Gervasi de Barcelona el 26 de març, en plena pandèmia. Allà s'hi estaria fins al 7 d'abril, quan es va donar de baixa voluntàriament. Aquell mateix dia ja havia estat contractat a l'Hospital de Martorell, centre on va treballar 20 hores i on va firmar l'acta de defunció d'un pacient de 79 anys ingressat per coronavirus. Tenia altres antecedents com a impostor: havia estat a les urgències de la Vall d'Hebron, Bellvitge, al servei de medicina laboral d'Amazon o havia robat una ambulància dels Bombers de Bellaterra.Fonts de Sanitas explicaven a SER Catalunya que l'individu els va mostrar un títol universitari i un document original amb el pagament de les taxes de col·legiat. A més, el segell oficial que duien els papers "els va donar total credibilitat", i va presentar un currículum i una carta de recomanació d'un hospital públic de Barcelona.

