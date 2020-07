Per què la gent parla de la «maledicció de Glee?» Les tragèdies que envolten la sèrie

Les autoritats van trobar aquest dilluns el cos sense vida de Naya Rivera, l'actriu que interpretava Santana a Glee. La notícia va arribar el mateix dia que feia 7 anys de la mort per sobredosi de Cory Monteith (Finn Hudnson), el qual també era un dels protagonistes de la sèrie.De fet, Monteith va morir mentre encara s'estava rodant Glee, fet que va portar el director i els guionistes de la ficció a incorporar el comiat d'aquest personatge de la pantalla.Aquestes, però, no són les úniques tragèdies que envolten Glee. El gener del 2018, el cos del també actor Mark Salling (Noah Puckerman) va aparèixer a la vora d'un riu de Los Ángeles després que fos jutjat per tenir pornografia infantil. Va decidir posar fi a la seva vida abans de saber la sentència del seu cas, la qual hauria estat d'entre quatre i set anys de presó més una indemnització a les víctimes, ja que s'havia declarat culpable.A banda dels protagonistes de Glee, aquests últims anys també han mort membres de l'equip com Matt Bendik, que va tenir un atac de cor el 2014 a causa de l'estrès, Jim Fuller, assistent de direcció, i Nancy Montes, assistent de producció i familiar de Julia Roberts.Tot això és el que ha provocat que a les xarxes socials es parli de la "maledicció de Glee", una sèrie tocada per la tragèdia.

