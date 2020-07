Budó refreda la possibilitat que la taula de diàleg es reuneixi aquest juliol

La mesa de diàleg entre la Generalitat i la Moncloa està en l'aire. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, no ha concretat si es podrà reunir aquest juliol i ha admès que la cimera de partits i entitats independentistes, que havia de servir per preparar aquesta trobada, s'haurà de posposar per la situació epidemiològica que viu Catalunya, amb diversos brots importants com el del Segrià o l'Hospitalet de Llobregat.Budó ha remarcat que el Govern se centra ara en gestionar aquests brots per evitar que la situació empitjori en les pròximes setmanes, i ha evitat detallar una data per la cimera independentista. "No puc dir si estem treballant en una o altra data perquè estem concentrats en el que passa al Segrià i al país", ha dit la portaveu. A preguntes dels periodistes, Budó tampoc ha concretat si la mesa de diàleg es podrà celebrar al juliol. "No puc dir si, de manera immediata o no, es podrà celebrar la mesa de diàleg o s'haurà d'esperar que els brots estiguin més controlats", ha dit.La portaveu ha assegurat que JxCat i ERC comparteixen que en aquest espai cal parlar de l'exercici del dret a l'autodeterminació i de l'amnistia, i ha emplaçat el govern espanyol a deixar clar si vol seure de nou i parlar del conflicte català. A la situació del coronavirus si sumen també les desavinences entre socis de Govern. Com apuntava fa uns dies NacióDigital , els contactes entre JxCat i ERC per definir una estratègia de cara a aquesta nova trobada s'han suspès.Des de la Moncloa, la vicepresidenta espanyola Carmen Calvo ha demanat que els dos socis del Govern resolguin les seves diferències abans de celebrar una nova trobada. "El Govern de Catalunya té dos partits diferents i un vol asseure's aviat però l'altre està en una altra posició", ha apuntat Calvo. "Quan sembli que hi ha acord per asseure'ns, ho farem", ha afegit. En la mateixa línia, la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha dit que l'agenda del president està disponible i ha afegit que la pilota està ara sobre la taula de la Generalitat per demanar la trobada.

