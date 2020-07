Crim masclista a Barcelona: degollen una dona en un pis del Raval

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'assassinat d'una dona que ha estat degollada en un pis de la rambla del Raval a Barcelona. La policia catalana treballa amb la hipòtesi que es tracta d'un crim masclista, segons expliquen fonts del cos aDes del moment de la mort de la dona, els Mossos buscaven la seva parella com a presumpte autor del crim i l'han acabat detenint.El Servei d'Emergències Mèdiques ha rebut la trucada alertant dels fets ha arribat a les 11.50 hores i no ha pogut fer res per salvar-li la vida.

