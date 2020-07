El confinament de Lleida i set municipis del Segrià començarà a mitjanit i durarà almenys 15 dies

El confinament de Lleida i set municipis més del Segrià començarà aquesta mitjanit i durarà almenys 15 dies. El Govern ha aprovat avui la resolució per confinar aquests territoris per la situació epidemiològica que viu el territori, amb diversos brots. En les properes hores es presentarà la resolució al jutjat contenciós-administratiu, que l'haurà d'avalar. "Serà vigent a partir del 15 de juliol a la mitjanit", ha detallat la portaveu del Govern en la roda de premsa posterior al consell executiu.La resolució tindrà una durada de 15 dies revisable i serà com la que es va aprovar diumenge i va ser tombada per la jutge d'instrucció de Lleida. La portaveu ha detallat algunes de les mesures, que van en el sentit de restriccions en la sortida i l'entrada dels municipis afectats, excepte en cas de desplaçaments laborals o serveis essencials. També es permet l'entrada i sortida en cas de visites inajornables.Es permeten les sortides del domicili per anar al lloc de treball, per anar al metge, tenir cura de menors o persones grans, per desplaçar-se a entitats financeres, per accedir comparar menjar, per assistir a establiments comercials amb cita prèvia, per fer esport amb persones del grup de convivència, per cuidar de l'hort i per poder fer exàmens o proves oficials. Les empreses no podran oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, ha detallat Budó. També es prohibeixen les trobades i reunions de més de 10 persones en l'àmbit privat i públic i això inclou casaments, serveis religiosos i enterraments.Pel que fa a l'ús del transport públic, es demana flexibilitzar l'horari laboral per evitar anar-hi en hora punta. Se suspèn l'obertura al públic d'equipaments culturals i de teatres o cinemes, piscines, parcs d'atraccions i parcs infantils o gimnasos. Tampoc es podran obrir els locals d'oci nocturn. Les biblioteques i museus sí que podran obrir mantenint les mesures de seguretat. Se suspenen les activitats d'hoteleria i restauració, excepte en els casos d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia.Sí que es mantindran els casals i les colònies d'estiu, que hauran de mantenir les mesures de seguretat i els protocols aprovats. Correspondrà als ajuntaments i a la Generalitat les funcions de vigilància i de control de les mesures establertes en la resolució aprovada avui i que entrarà en vigor a partir d'aquesta mitjanit i fins d'aquí a quinze dies. "No s'ha decretat un confinament domiciliari, però sí que s'ha dit que només s'ha de sortir per allò estrictament essencial. Cal conscienciació ciutadana", ha remarcat Budó, i ha afegit que la ciutadania ha de tenir present que hi ha un "brot molt important" al territori i és clau la consciènciació ciutadana. "No és estrictament un confiament domiciliari, però diem a la ciutadania que només es podrà desplaçar per tot allò recollit a la resolució", ha apuntat la portaveu.El periple de les darreres hores arrenca des del moment en què el Govern va ordenar aquest diumenge als veïns del Segrià que sortissin de casa només per a desplaçaments imprescindibles , com ara anar a la feina, i anunciés més restriccions que se sumen al confinament perimetral. Es va establir que la restauració només podia operar amb comandes a domicili, que es tancaven els locals culturals o que es fixarien només serveis essencials al transport. Diumenge a la nit, la jutge de guàrdia desestimava aquest confinament de Lleida i set municipis i tombava l'anunci del Govern sota l'argument que aquestes limitacions només es poden aplicar si l'executiu espanyol decreta l'estat d'alarma.Ahir al matí, el president de la Generalitat, Quim Torra, responia amb contundència: "No estem d'acord amb la decisió judicial i no l'acceptem. Assumeixo les conseqüències que se'n derivin". El Govern entén que hi ha un cert component aleatori quan la justícia actua d'aquesta manera en el Segrià i, en canvi, no es produís "cap impediment" legal pel fet que a Euskadi o a Galícia s'ha privat del dret a vot a persones contagiades. Si bé el president ha aclarit que els Mossos en cap cas incompliran una resolució judicial, també ha deixat clar que no cediria a les "pressions" de justícia perquè la Generalitat té "potestat" per prendre resolucions i gestionar aquesta situació.A partir d'aleshores, ha arrencat una contrarellotge de l'executiu per aprovar un decret llei que esquivés el veto de la jutge i mantingués el confinament. A diferències de territoris com l'Aragó, la Generalitat ha desestimat acollir-se a un retrocés a les fases del pla de desescalada regulada pel BOE per emprendre un camí propi. La Fiscalia ja ha aixecat el dit sense ni tan sols veure'n el contingut per advertir que, si el materialitza, aquest serà "il·legal". Hi ha debat entre juristes sobre si el Govern té competències o no per confinar i restringir el dret a la lliure circulació de les persones.El Govern ha aprovat noves línies d'ajuda directa per a municipis i comerços del Segrià afectats per la pandèmia, que seran per valor de 6,5 milions d'euros. L'executiu iniciarà "amb urgència" les actuacions per implementar aquestes ajudes, amb l'objectiu de donar suport als ens locals per les despeses associades pel rebrot que viu la comarca i mantenir viu el teixit comercial i econòmic de la zona. "Es preveu dotar Presidència amb 2 milions d'euros per donar suport directe als ens locals a través de subvencions per finançar les despeses provocades pel rebrot", ha detallat Budó. Els 6,5 milions provenen del fons de contingència.A banda, l'executiu també ha aprovat la subvenció directa d'1,5 milions d'euros per a la mancomunitat de la Conca d'Òdena. Formen part de les mesures específiques anunciades per Torra per reactivar l'economia de la zona, molt castigada per la pandèmia. "El Govern vol donar suport a empreses i ajuntaments de la Conca d'Òdena i a les accions de la mancomunitat", ha dit la portaveu. Així mateix, el Govern destinarà 5 milions d'euros per atendre les necessitats de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, que treballa per reduir l'impacte de la Covid-19 en el pagament dels lloguers.

