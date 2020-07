Prealerta #INUNCAT



A partir del migdia d'avui i fins a la nit es preveuen precipitacions superiors als 20 l/m2 en 30 minuts a la meitat nord de Catalunya, exceptuant les comarques del Pirineu occidental, la Cerdanya i el litoral.#ProteccioCivil pic.twitter.com/4grUOv5F6B — Protecció civil (@emergenciescat) July 14, 2020

Les pluges castigaran una bona part del territori aquest dimarts, especialment entre el migdia i mitja tarda, si bé en alguns punts hi podria haver precipitacions destacables fins la nit, amb possibilitat de trombes d'aigua locals.Davant les previsions de tempestes, Protecció Civil ha activat l'alerta per perill moderat per intensitat de pluja a la meitat nord del país, que s'eleva en alguns punts concrets on es considera que hi ha un perill alt.Així, es preveuen precipitacions superiors als 20 l/m2 en 30 minuts a tota la zona indicada, a excepció de les comarques del Pirineu occidental, la Cerdanya i el litoral. A més, no es descarta que alguns xàfecs vagin acompanyats de pedra o calamarsa. A la meitat sud no s'esperen precipitacions.

