Aragonès defensa davant el Cercle d'Economia una «inversió pública sense precedents»

Més Keynes que austeritat. És la recepta del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que ha apostat per una "inversió pública sense precedents" per afrontar les conseqüències de la crisi pandèmica. Ho ha assegurat davant un auditori empresarial com el Cercle d'Economia, on ha estat presentat pel seu president, Javier Faus.Aragonès ha explicat que aquest mateix dimarts, el Govern ha aprovat una primera ampliació pressupostària de 1.230 milions d'euros, adreçats bàsicament als àmbits de la salut, sanitari, residencial i de protecció social. Una ampliació que forma part també de l'objectiu de reactivació econòmica.Pere Aragonès ha recordat algunes de les mesures de xoc adoptades pel Govern. Però ha defensat l'adopció de decisions de tipus estructural, amb una caiguda forta del PIB i una xifra d'atur que podria passar de l'11% al 17%. En aquest context, el paper de les administracions ha de ser clau: "La sortida només hos erà amb una política expansiva i keynesiana". "S'ha de fer el contrari del que es va fer als països industrialitzats després de la crisi del 2008", ha afirmat, recordant les polítiques d'ajustament dur i austeritat."No és el moment de l'austeritat, sinó de rescatar famílies i treballadors", ha dit Aragonès, que ha proposat quatre canvis d'actitud estructural: posar fi a la cultura de la desconfiança entre administracions i societat civil; la necessitat de creixement del gruix empresarial català; passar de l'economia del volum a l'economia del valor, i reforçar la identitat de gènere.Pel que fa als recursos de la reconstrucció i la reactivació procedents de la Unió Europea, el vicepresident ha propugnat que es prioritzin tres eixos: l'economia per la vida, tot el que afecta al benestar de les persones i les cures ("tenir cura dels curadors") i l'agroalimentari; la digitalització empresarial i la transició ecològica.Per part del Cercle, Javier Faus ha assegurat que hi ha coincidència en els sectors prioritaris i en bona part del diagnòstic, però ha reclamat "previsibilitat", el que no ha existit en la política catalana, segons ell, en els darrers anys. "No es pot conduir en la boira", ha assegurat. També ha reclamat més confiança en el sector privat.Aragonès ha contestat, en una intervenció final, a la reivindicació de l'estabilitat i la previsibilitat feta des del Cercle, reclamant que només serà possible si s'opta "per la política per resoldre els conflictes polítics". Aragonès ha aprofitat per recordar que "si visquéssim en una situació de normalitat, qui estaria aquí seria Oriol Junqueras".Preguntat sobre l'escàndol de l'espionatge al president del Parlament, Roger Torrent, Aragonès ha afirmat que no li estranya, i ha assenyalat que el govern espanyol "ha de començar a actuar ja" i ha de ser "contundent". "O s'aturen d'arrel aquestes pràctiques o les clavegueres surten a la superfície".

