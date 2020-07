Així introduïa Joan Carles I feixos de bitllets a través de l'aeroport de Barajas

Dia que passa, nova informació sobre la teranyina de corrupció teixida des de la Zarzuela per Joan Carles I. Aquest dimarts El Confidencial explica , a partir de documents de la investigació als quals assegura haver tingut accés, que el rei emèrit va introduir a territori espanyol importants sumes de diners en efectiu a través de l'aeroport de Barajas. No ho feia ell personalment, sinó a través d'un dels testaferros que utilitzava per ocultar la deixa milionària de l'Aràbia Saudita.Segons la informació publicada per El Confidencial, l'advocat Dante Canonica creuava els controls de seguretat, carregat amb feixos de diners, sense fer saltar cap alarma. Per llei està prohibit entrar al país més de 10.000 euros en efectiu sense declarar des d'un país que no sigui membre de la Unió Europea, com Suïssa. El testaferro, però, hauria superat amb escreix aquesta quantitat en els seus repetits viatges, que acabaven amb l'entrega dels diners directament al Palau de la Zarzuela. No consta que cap d'aquestes remeses es declarés a l'Agència Tributària.La investigació està reconstruint tots aquests moviments a partir de les factures de l'agència de viatges de Canonica i els moviments en el compte de la societat panamenya . A principis de l'any 2012, per exemple, l'advocat va enlairar-se amb un avió d'Iberia a les 8.15h des de Ginebra i va aterrar a la capital espanyola dues hores després. Es va reunir amb Joan Carles I a la seva residència oficial i a les 16h ja estava muntat en un altre avió per tornar cap a casa.

