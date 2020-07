Explota la bateria d'un patinet elèctric i fereix tres persones a Alacant

Efectius del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS) d'Alacant han extingit aquesta passada matinada un incendi originat per l'explosió de la bateria d'un patinet elèctric en un habitatge d'Alacant.Tres persones, dos inquilins i un policia local, han resultat ferides per inhalació de fum i un d'ells ha estat derivat a l'hospital.Els serveis d'emergència han rebut l'avís passades les 4.10 hores, i fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat un ampli dispositiu de bombers que ha intervingut per evacuar les vuit persones de l'habitatge afectat.Segons els inquilins, el foc s'ha originat mentre dormien i que després d'escoltar una forta explosió, i en comprovar que la bateria del patinet estava cremant i que el foc s'estava propagant al sofà, han decidit llançar els objectes en flames per la finestra.Els sanitaris han assistit a dos inquilins per inhalació de fum i ferides als peus, en trepitjar vidres escampats pel terra de l'immoble. Un d'ells ha estat traslladat a l'hospital.A més, un agent de Policia Local també ha precisat assistència a l'ambulància per inhalació de fum.L'explosió de la bateria del patinet s'ha originat per causes que es desconeixen. Des dels serveis d'emergència han alertat que ja són diversos els incendis en els últims mesos provocats per les bateries dels patinets elèctrics. Per això, recomanen no carregar les bateries durant la nit i tenir-les vigilades per prevenir aquest tipus d'incendis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor