La viròloga que va fugir de la Xina segueix disparant contra les autoritats: «No és el que veieu, és molt diferent»

La viròloga de Hong Kong que va fugir als Estats Units, Li-Meng Yan, ha tornat a denunciar en una entrevista a la Fox que el govern xinès va ocultar informació en l'inici de la pandèmia. La investigadora va anunciar fa dies que havia abandonat el seu país per "explicar la veritat del coronavirus".Yan ja va assegurar la setmana passada que el govern xinès coneixia el perill del SARS-CoV-2 abans del 31 de desembre, quan es va informar del brot de Wuhan. Afirma que van descobrir que el virus es transmetia molt fàcilment entre humans mentre el govern ocultava la informació.Aquest dilluns, Yan va ampliar aquesta informació: "El desembre ja se sabia que més de 40 ciutadans s'havien transmès la Covid-19, però les autoritats xineses van negar la propagació del virus a través d'humans fins el 20 de gener", denuncia. En aquesta línia, l'OMS també va declarar que no hi havia "evidències clares" d'això fins el 14 de gener.En un context en el qual pateix per la seva vida ("ja sé com tracten els opositors", explica), Yan diu que està esperant una reunió amb el govern dels Estats Units per explicar-ho tot: "Vull que entenguin, el govern i els nord-americans, com de terrible és això. No és el que heu vist... Això és una cosa molt diferent", diu.La viròloga, que assegura tenir múltiples proves com ara converses per xat amb altres científics, demana perseguir "l'evidència real" perquè és "clau" per frenar la pandèmia i avisa: "No tenim gaire temps".

