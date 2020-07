Dispensadors de gel desinfectant al carrer: la nova mesura per frenar els contagis a les ciutats

VÍDEO Instal·len cinc dispensadors amb gel desinfectant per #Sabadell com una de les mesures per «avançar-se» a frenar possibles brotshttps://t.co/XQyWRrtxfW #coronavirus pic.twitter.com/ddUPmzQ4Qi — NacióSabadell (@NacioSabadell) July 13, 2020

L'Ajuntament de Sabadell ha instal·lat cinc dispensadors amb gel desinfectant, repartits per diferents punts de la ciutat, on hi ha molt pas de persones, com una de les mesures per "avançar-se" per tal de frenar l'aparició de possibles brots, segons ha explicat l'alcaldessa, Marta Farrés.Una iniciativa que ha sorgit en el comitè d'urgència de la Covid-19, que aquest dilluns ha reprès les trobades, però amb caràcter extraordinari, arran de l'aparició de casos al país el cap de setmana. Els cinc dispensadors, que funcionen amb energia fotovoltaica i entraran en funcionament aquest dimarts, disposen de 10.000 dosis i estan situats a la plaça del Pi, al Passeig -al costat de l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat (FCG); a l'avinguda Barberà, 76; l'Eix Macià -on es troba el Paddock- i a la plaça de la Creu Alta.Apropant la mà a l'aparell -costa 1.400 euros cadascun-, s'acciona automàticament i cau el gel a les mans i "és gratuït", ha subratllat Farrés. Ha justificat la seva col·locació, perquè és "on hi ha gent". A la vegada, també ha anunciat que 46 persones es repartiran en "set punts Covid", que estaran en els mateixos emplaçaments anteriors, però afegint Torre-romeu i Can Llong, per fer conscienciació.Un personal que recordarà les indicacions de rentar-se les mans, dur mascareta, "i ben posada", ha matisat, i la distància social. Tot i que, també ha afegit un altre element "que se'n parla poc", ha dit l'alcaldessa, com "la ventilació dels espais tancats". Aquesta quarantena de persones seran policies, membres de Protecció Civil, plantilla municipal i gent contractada dels Plans d'Ocupació.Estaran tot l'estiu fent aquestes tasques i no ha descartat que es tradueixi en sancions si es detecta un mal comportament, però ha precisat que l'objectiu "és conscienciar", perquè, com ha recalcat, "l'Ajuntament fa, però necessita la corresponsabilitat i ajuda" de la ciutadania.

