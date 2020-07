TMB permetrà pagar el bitllet senzill amb targeta als busos el 2021

TMB permetrà pagar el bitllet senzill amb targeta en tots els autobusos a partir del 2021, segons ha anunciat aquest dimarts en un comunicat. L'operador ha licitat dos contractes per al disseny del sistema, la instal·lació dels lectors de targetes, la integració amb els equips existents i el suport tècnic durant quatre anys.La previsió és que a la primavera de l'any vinent es facin les primeres proves pilot i que al setembre el sistema ja estigui implantat a tota la flota d'autobusos de TMB. El sistema de pagament amb targeta reforça l'objectiu d'eliminar el pagament en metàl·lic als vehicles, i complementa l'opció de pagar amb el mòbil a través d'una aplicació, que està disponible des del 17 de juny.Els bitllets senzills són un 2% de les validacions a la xarxa de TMB, i un cop el sistema estigui implementat, qualsevol persona podrà accedir als busos amb les seves targetes sense haver de fer gestions prèvies com tenir l'aplicació de TMB o comprar un bitllet senzill en una estació.La venda de bitllets a bord dels autobusos va quedar suspesa com a mesura de prevenció a l'inici de la pandèmia. Amb el desconfinament, no es reprendrà la venda de bitllets, cosa que a banda de permetre l'eliminació del bitllet físic, redueix el temps d'aturada a les parades.

