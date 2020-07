Temor al comerç del centre del Vendrell per l'allau de robatoris

En poques setmanes quatre establiments comercials del nucli antic del Vendrell han estat objecte de robatoris amb un mateix patró. Els autors rebenten a pedrades l’aparador i s’enduen el que poden, fugint ràpidament. Tots els robatoris s’han fet de matinada i, de moment, no hi ha cap detingut.La matinada de diumenge l’objectiu dels autors ha estat la botiga d’Orange del carrer Alt, abans, pel mateix mètode van robar a l’Inside, al’Interesport i al Megabite. Fa temps que els comerciants de la zona estan preocupats. La Policia Local es compromet a fer patrulles de nit i matinada per la zona per evitar que es repeteixin aquests episodis mentre se segueix investigant la identitat dels autors.D’altra banda, aquesta passada matinada, gràcies a l’avís d’un veí que ha sentit sorolls, una patrulla de la Policia Municipal del Vendrell ha pogut detenir a dues persones per robatori amb força en un domicili de l’avinguda del Parlament de Catalunya.Se’ls ha intervingut diferents objectes i eines que haurien utilitzat per entrar al domicili, i a una de les persones detingudes també se li ha aixecat acta per la tinença de substàncies estupefaents. S’han realitzat les diligències corresponents per posar les dues persones detingudes a disposició judicial.

