El PDECat prioritza l'acord amb JxCat però avisa que està «preparat» per anar en solitari a les urnes

David Bonvehí, president del PDECat, continuarà prioritzant l'acord amb Carles Puigdemont i Jordi Sànchez per reordenar Junts per Catalunya (JxCat) sota un paraigua únic, però avisa que el partit està "preparat" per anar en solitari a les properes eleccions al Parlament. En aquests termes s'ha expressat en una roda de premsa a la seu de la formació nacionalista just l'endemà que es reunís la direcció executiva, en la qual es va acordar continuar les converses amb Puigdemont i Sànchez, tal com va avançar NacióDigital . Tots dos dirigents, el dia 25, impulsaran la creació d'un nou partit sense esperar el PDECat. Cinc dies després, la formació celebrarà un consell nacional que serà decisiu pel seu futur i en el qual es pot produir un xoc entre sectors.Bonvehí, que ha assegurat que té un "contacte molt sovintejat" amb Artur Mas -en prudent silenci aquests dies, tot i que ja ha traslladat a totes les parts que prefereix una coalició en cas que hi hagi trencadissa total en les negociacions-, ha apuntat que té una "decepció personal" amb l'expresident de la Generalitat i el líder de la Crida després de la maniobra ordida al registre de partits per tal de controlar la marca de JxCat. En concret, ara Puigdemont ja controla la formació registrada com a Junts per Catalunya , que fins la setmana passada estava sota les ordres d'afins al PDECat.Aquesta via, ha apuntat Bonvehí, ha suposat una "decepció" i, a banda, sosté que no arribarà a bon port perquè hi ha acords signats en el marc de la negociació -en els quals hi apareix no només la seva firma i la de Sànchez, sinó també la del líder a l'exili- segons els quals la marca JxCat només es pot fer servir d'acord amb el PDECat. "Encara no sabem què ha passat", ha remarcat el president del partit, que ha indicat que la ciutadania "no vol parlar de marques" ni de "disputes logístiques"."Les fórmules jurídiques són el de menys", ha apuntat Bonvehí, que ha determinat que l'important és el "projecte", les "idees" i el "futur". "Ha de sortir representat el nostre model de societat", ha ressaltat el líder de la formació. Preguntat sobre si el partit ha de continuar viu, ha apuntat que s'han proposat "moltes fórmules damunt la taula". Al desembre, per exemple, es va proposar que el partit "transités" cap a JxCat, o bé que es "fusionessin" diferents entitats, en referència a la Crida. "Demanem que el PDECat, el seu projecte, quedi garantit en el futur immediat", ha insistit.Hi ha possibilitats d'acord? "Les mateixes que la setmana passada", ha assenyalat Bonvehí. "Les estructures, les fórmules jurídiques, no són l'element nuclear de la negociació. Volem que la gent ens identifiqui en les properes eleccions, i ens presentarem si l'oferta electoral és reconeixible", ha apuntat el president del PDECat, que explicarà als associats en els propers dies en quin punt es troben les negociacions. Si hi ha acord abans del dia 25, se'ls consultarà. Ha volgut precisar, a banda, que no hi ha més baixes de les habituals i que també hi ha hagut altes.Preguntat sobre si exploraran un acord amb el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), liderat per Marta Pascal, ha apuntat que no està damunt la taula. Pel que fa al calendari, Bonvehí ha indicat que el partit "no s'atura" encara que no hi hagi pacte amb ningú, i ha detallat que les eleccions encara no estan convocades. "L'important és que el nostre projecte hi sigui", ha apuntat el dirigent nacionalista, que no ha detallat quin tipus d'acords es posaran davant dels associats. De moment, ha dit, no té pensat assistir a l'assemblea constituent del nou partit de Puigdemont.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor