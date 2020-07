Punt i final: el Club de Gimnàstica Artística de Sant Cugat desapareix

La presidenta del Club de Gimnàstica Artística Sant Cugat amb les seves alumnes Foto: Club de Gimnàstica Artística Sant Cugat

El Club de Gimnàstica Artística Sant Cugat ja mantenia les esperances baixes per poder continuar endavant, i aquest dilluns s'han confirmat els pitjors presagis. L'entitat esportiva abaixarà definitivament la persiana després de més de nou anys d'història a la ciutat.Durant els darrers dies, des de l'Artística s'havia llençat un ultimàtum a l'Ajuntament de Sant Cugat per trobar una solució que garantís que el club no hagués de fer front al cost del lloguer del local on actualment realitzen la seva activitat, però davant "la falta de garanties per poder mantenir viu el projecte", han decidit tancar.La presidenta de l'entitat, Núria Palos, explica a, que l'opció que se'ls havia posat sobre la taula des del consistori era pagar-los fins al mes de desembre de 2020 el lloguer íntegre del local mentre que, durant aquest temps, continuarien buscant un espai municipal on l'Artística pogués dur a terme la seva activitat en un futur.No obstant, Palos manté que l'oferta no ha estat suficient perquè el problema d'arrel continua sent el lloguer. "Vaig preguntar si em podrien assegurar que al gener ja tindríem un nou espai i que no hauríem de tornar a fer front al lloguer actual però no m'ho van poder confirmar. Jo no puc començar una nova temporada engegant un projecte i entusiasmant a les nenes perquè arribi el desembre i ens trobem una altra vegada en la mateixa situació. No començaré un nou any sense tenir la seguretat de poder acabar-lo", assevera la presidenta. Malgrat tot, Palos reconeix l'"esforç" que s'ha fet des de l'Ajuntament durant els darrers dies tot i que lamenta que hagi arribat "massa tard".Per la seva banda, des de l'Ajuntament manifesten que s'havien mostrat "compromesos" des del primer moment per trobar una solució a una notícia de tancament que els havia "agafat per sorpresa" convocant inclús una trobada d'urgència. La regidora d'Esports Gemma Aristoy explica que l'Ajuntament no tenia constància que la situació de l'entitat fos tan crítica i lamenta el "poc temps de maniobra" que ha tingut el govern local amb les seves limitacions com a consistori per actuar i salvar el club.Arsitoy explica que malgrat l'oferta de l'Ajuntament de finançar el 100% del cost del lloguer amb línies d'ajuts directes fins desembre i posar sobre la taula totes les ajudes econòmiques d'administracions superiors on acollir-se, la presidenta del Club de Gimnàstica Artística ha acabat "renunciant" davant la incertesa de trobar-se en el mateix punt de cara a gener.Pel que fa al cediment d'equipaments municipals, Aristoy ja va informar que "no existeix cap espai municipal que pogués acollir l'activitat de l'Artística", tot i que asseguren que s'estava estudiant i buscant llocs per donar resposta a les dimensions i necessitats del club per evitar la seva desaparició. Cap altra entitat però, es va oferir per cedir el seu espai.En aquest sentit, la regidora ha confessat que la desaparició de l'Artística suposa un "bany de realisme" per a tothom i ha aprofitat per fer una crida a la resta d'entitats de la ciutat a "arremangar-se tots plegats i posar facilitats" per evitar que una situació similar es torni a reproduir.Arran de la crisi del coronavirus, l'entitat va veure ràpidament com cada vegada tenien menys marge per poder fer front a les despeses del lloguer del local -d'uns 3.000 euros mensuals- malgrat que la situació ja era "crítica" des de feia temps i les renovacions havien caigut en picat des de l'inici de la pandèmia. D'una vuitantena de nenes només s'havien produït a data d'avui vint confirmacions per la temporada 2020-2021.Davant d'aquest escenari i després de més 9 anys "tirant endavant sense l'ajuda de ningú", la presidenta de l'entitat esportiva, Núria Palos, ja havia avisat que sense un equipament municipal on poder dur a terme la seva activitat, l'Artística no sobreviuria.El procés de venda del material del club que havia quedat en suspens a l'espera de la resposta de l'Ajuntament, s'ha tornat a posar en marxa i entre aquest dimecres i dijous s'emportaran els estris de l'entitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor