La família de l'única acusada del crim d'Helena Jubany es personarà com a acusació particular si es reobre el cas

Fa tot just una setmana, la família de l'Helena Jubany, la mataronina que va ser assassinada el desembre de 2001 a Sabadell, presentava noves proves als jutjats de la ciutat amb la finalitat que es reobrís el cas. Ara, en el cas que sigui així, una altra família, la de Montse Careta, única acusada per la mort de Jubany que es va suïcidar a la presó el febrer de 2002, ha anunciat que es personarà com a acusació particular.Ho farà, tal com ha justificat, perquè tingui relació o una "possible inducció" al suïcidi de l'acusada quan estava presa als lavabos de Wad-Ras. Aquest fet va suposar el sobreseïment de la causa per falta d'autor.En un comunicat, la família ha manifestat la seva esperança perquè el jutjat número 2 reobri el cas i es pugui investigar "amb profunditat i amb els mitjans actuals". D'aquesta manera, hi hagi la possibilitat de "demostrar la seva innocència".Ha considerat que Careta "va ser una víctima més, com Helena Jubany, d'una o vàries persones, que segueixen fent la seva vida en plena llibertat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor