ERC reclama la compareixença de Marlaska i Robles per l'espionatge a Torrent

Hace semanas que estamos exigiendo en el Congreso una comisión que investigue el papel de las cloacas. Ayer fue Podemos, hoy Roger Torrent ¿Hasta cuándo van a seguir negándole este debate a la ciudadanía? 👇https://t.co/N3MAcuD23d — Jaume Asens (@Jaumeasens) July 14, 2020

Esto es intolerable en democracia y el Gobierno debe dar explicaciones.

No es cuán de acuerdo estés con sus ideas. Es cuán en desacuerdo estés con que te puedan espiar por las ideas que tengas. https://t.co/A52JNHvJQn — Íñigo Errejón (@ierrejon) July 14, 2020

ERC ha mogut fitxa davant del presumpte cas d'espionatge que afecta el president del Parlament, Roger Torrent, i l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel. Els republicans han registrat una petició de compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i de la Defensa, Margarita Robles, que té adscrit el Centre Nacional d'Intel·ligència, perquè doni explicacions sobre la informació revelada per El País i The Guardian i segons la qual els dos dirigents haurien patit un atac als seus telèfons mòbils.Junts per Catalunya ha demanat la compareixença de Marlaska al Senat i també al Congrés.Es desconeix qui va ordenar aquesta intervenció, però el rotatiu explica que l'aplicació utilitzada només pot ser contractada pels governs. És per aquest motiu que ERC demana explicacions sobre els "presumptes espionatges i intromissions a la intimitat" de líders polítics catalans. La intervenció dels telèfons es va produir entre l'abril i el maig de l'any passat, en ple context de les eleccions espanyoles i també de la finalització del judici contra els líders independentistes.La informació impacta en una jornada en què està prevista roda de premsa posterior al consell de ministres i sessió de control al Congrés dels Diputats, on previsiblement aquesta qüestió s'acabarà colant en l'agenda del dia. Fins ara, la principal reacció d'un partit estatal l'ha liderat Podem, que a través del seu portaveu parlamentari, Jaume Asens, ha reclamat, de nou, una comissió d'investigació sobre les "clavegueres" de l'Estat. També s'ha mostrat crític Iñigo Errejón.

