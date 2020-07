L'OMS no és optimista: la normalitat està lluny de tornar

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha admès que no s'entreveu en un "futur previsible" el retorn a la vella normalitat, i ha assegurat que l'actual pandèmia podria ser "pitjor" si els governs i la població mundial no segueixen els principis bàsics de salut pública: rentat de mans, distanciament físic, ús de la màscara, tapar-se en tossir i quedar-se a casa si s'està malalt."No hi ha dreceres per sortir d'aquesta pandèmia", ha assenyalat en una roda de premsa telemàtica celebrada a Ginebra, on ha advocat perquè "cada líder, cada govern i cada persona facin la seva part per trencar les cadenes de transmissió i posar fi al patiment col·lectiu"."No dic que sigui fàcil; clarament no ho és", ha continuat, però per aconseguir-ho cal un full de ruta cap a una situació en què "pot ajudar a controlar la malaltia i continuar amb les nostres vides". Aquest full de ruta es basa en el seu enfocament en reduir la mortalitat i suprimir la transmissió; en una comunitat empoderada i compromesa que pren mesures de comportament individual en interès dels altres; i en un lideratge governamental fort i la coordinació d'estratègies integrals que es comuniquin de manera clara i consistent."Es pot fer. Ha de fer-se. Ho he dit abans i ho seguiré dient. No importa on es trobi un país en la seva corba epidèmica, mai és massa tard per prendre mesures decisives. Implementeu els conceptes bàsics i treballeu amb els líders de la comunitat i totes les parts interessades per lliurar missatges clars de salut pública", recomana Tedros.Tedros ha estat dur amb les polítiques que alguns països estan seguint contra el virus, ja que s'han començat a relaxar les mesures de control que s'està produint un augment de rebrots. "Permetin-me dir sense embuts, molts països es dirigeixen en la direcció equivocada. El virus segueix sent l'enemic públic número 1, però les accions de molts governs i persones no reflecteixen això", s'ha lamentat.Entén que són molts els que estan "treballant en circumstàncies difícils" perquè hi ha altres reptes de salut, econòmics, socials i culturals de sospesar. No obstant això, considera crític que s'estiguin veient que països van superar el primer pic de l'brot, "a l'haver alleujat les restriccions, ara estan lluitant amb nous pics i accelerant els casos"."En diversos països del món, ara estem veient augments perillosos en els casos, i les sales dels hospitals s'estan omplint novament. Sembla que molts països estan perdent el que havien guanyat (contra el coronavirus) a causa que no s'implementen o segueixen mesures provades per reduir el risc", ha advertit.Aquest diumenge es va informar de 230.000 casos de Covid-19; gairebé el 80% d'aquests casos van ser reportats de només 10 països, i el 50% provenen de només dos països. Tot i que el nombre de morts diàries es manté relativament estable, "hi ha molt de què preocupar-se".Així, ha aplaudit a països de la regió de Mekong, el Pacífic, el Carib i alguns donin Àfrica que estaven alertes i conscients, i es van preparar i van respondre ràpida i efectivament als primers casos. Com a resultat, ha explicat, fins ara han evitat grans brots.

