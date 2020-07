Oriol Mitjà respon la jutge que va evitar confinar el Segrià: «Ha errat en interpretar conceptes epidemiològics»

2) La Generalitat planteja el problema i sol·licita fer “una intervenció per a la protecció de la salut" competència de l’autoritat sanitària (la Consellera)



L’aïllament i el confinament son les mesures per excel·lència pel control d’infeccions pic.twitter.com/Hfa8wbj18A — Oriol Mitjà (@oriolmitja) July 14, 2020

4) A més la jutge interpreta que els valors d’incidència poblacional de 250/100K habitants i de transmissió comunitària no són concluents.



Se li pot aclarir que:

- incidència >100 és molt elevada

- transmissió a la comunitat és quan no hi ha una font clara de l’origen pic.twitter.com/x5LwYO0eNh — Oriol Mitjà (@oriolmitja) July 14, 2020

Oriol Mitjà ha reaccionat aquest dimarts, via Twitter, a la resolució de la jutge de guàrdia de Lleida que va tombar l'enduriment del confinament al Segrià. Als ulls de l'epidemiòleg, la jutge tenia "un paper important" perquè "fa d'àrbitre entre el poder de l'executiu i l'obligació del ciutadà a obeir".En la decisió d'aturar el confinament proposat pel Govern, Mitjà creu que "ha errat en interpretar conceptes epidemiològics i sobre el control d'infeccions", mentre es pregunta si "se li podrien haver aclarit les dades" i manté que "l'aïllament i el confinament son les mesures per excel·lència pel control d'infeccions".En aquest sentit, l'investigador entén que la jutge "considera que és ambigu que el confinament sigui una mesura amparada per la llei de control de malalties transmissibles que argumenta la Generalitat", i reconeix que llei "podria ser més clara".Un dels punts que Mitjà rebat a la jutge és que ella "interpreta que els valors d'incidència poblacional de 250/100.000 habitants i de transmissió comunitària no són concloents". L'epidemiòleg aclareix, en canvi, que una incidència superior a 100 és "molt elevada" i que la transmissió a la comunitat "és quan no hi ha una font clara de l'origen".

