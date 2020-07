Roger Torrent va ser espiat per un programa que només poden contractar els estats

El mòbil del president de Parlament de Catalunya, Roger Torrent, va ser objectiu d'un programa d'espionatge, publica The Guardian El País després d'una extensa investigació conjunta.Segons aquesta informació, Pegasus -un software espia desenvolupat per la companyia israeliana NSO que només poden comprar governs i policies, va intervenir el telèfon de la segona autoritat de Catalunya el 2019. Es tracta d'un programa que està a disposició dels estats per combatre el crim i el terrorisme.Segons aquests rotatius, un institut de ciberseguretat canadenc va investigar per WhatsApp una intromissió indiscriminada contra 130 representants de la societat civil i va descobrir l'atac a Torrent. La intrusió a l'iphone del president del Parlament es va fer a través d'una errada de seguretat de WhatsApp i l'atac va començar amb una trucada perduda de vídeo a través d'aquesta aplicació de missatges.Segons el grup de ciberseguretat de la Universitat de Toronto, WhatsApp li va facilitar els números de mòbils atacats per Pegasus, entre els quals hi ha el del president del Parlament. El programa espia, dissenyat per la companyia israeliana NSO, permet escoltar converses, llegir missatges, accedir al disc dur, fer captures de pantalla, revisar l'historial de navegació i, fins i tot, activar per control remot la càmera i el micròfon dels mòbils. Una possibilitat que obre la porta a escoltar el so ambient.Els investigadors emmarquen la desaparició de missatges de WhatsApp del mòbil de Torrent el 2019 com un símptoma que el telèfon podria haver estat manipulat. Tot i que no es pot identificar qui va ordenar l'atac, els investigadors indiquen que el programa espia Pegasus només ven exclusivament els seus productes a governs.Segons l'advocat d'Anna Gabriel, Olivier Peter, l'exdiputada de la CUP també va ser víctima de Pegasus. Gabriel va marxar a Suïssa el 2018 per no declarar davant del Tribunal Suprem, que la investigava per rebel·lió, malversació i sedició durant el referèndum de l'1-O. Segons el seu advocat, Gabriel va rebre una notificació de WhatsApp que l'informava que el seu mòbil podia haver estat espiat.

