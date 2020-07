Quan la mascareta no és suficient: la Covid-19 tensa els barris més densos de l'Hospitalet

Els veïns viuen el brot amb incertesa. Foto: Ricard Novella

Les poques places que hi ha al barri de la Florida de l'Hospitalet de Llobregat estaven gairebé buides aquest dilluns a la tarda, sobretot si es compara amb el seu aspecte habitual. La segona ciutat de Catalunya ha registrat un brot de Covid-19 amb 300 casos actius, repartits sobretot entre els barris del nord. La Florida és la zona més densa d'Europa, amb més de 70.000 habitants per kilòmetre quadrat segons dades de l'Eurostat. Collblanc i Torrassa -els altres dos barris on s'ha registrat el brot- no són lluny d'aquesta xifra, amb més de 50.000 veïns per quilòmetre quadrat. La densitat i els problemes d'habitatge i convivència amenacen amb tensar encara més aquesta part de la ciutat."Necessitem mesures immediates", demanen des de l'associació de veïns de la Florida. Veuen amb bons ulls les possibilitats de millora que obre el Pla de Regeneració Urbana Integral impulsat de l'Ajuntament, però volen veure resultats a curt termini, per minimitzar els efectes del coronavirus. Entre les mesures de mínims que plantegen l'habilitació de més espai per als vianants -com s'ha fet a Barcelona- i l'increment de mediadors i treballadors socials a peu de carrer per garantir que es compleixen les mesures sanitàries i, alhora, es manté la convivència.L'associació viu amb angoixa les conseqüències que pot tenir el brot a la ciutat. "Aquí ja arrosseguem problemes de convivència i habitatge". En un barri on els migrants són majoria, els conflictes pel soroll i l'ocupació de l'espai públic s'han repetit els darrers anys, sovint amb l'assenyalament de la comunitat estrangera com a resultat final.Mentrestant, l'habitatge s'ha convertit en un problema cronificat. "Tenim pisos de 30 metres quadrats amb famílies nombroses i locals comercials ocupats com a habitatges", expliquen des de l'associació. Una casuística que complica la contenció del virus, i més quan les dificultats per empadronar-se al municipi fan impossible saber amb certesa quants veïns viuen al barri.Mentrestant, els veïns viuen amb incertesa el degoteig de notícies que apareixen als mitjans sobre els contagis. "Jo ja no entenc res", diu el Soufian, que regenta una carnisseria. La sensació que té, diu, és que les administracions envien missatges contradictoris i explica que per ara, l'única indicació que li han transmès des de l'Ajuntament és que ha de dur la mascareta mentre treballa.El Soufian recorda que, a banda de la densitat, la pobresa i la precarietat són elements indissociables al barri. La Florida té una renda mitjana anual de poc més de 20.000 euros per llar, un 50% menys que al centre de la ciutat. Als barris de Collblanc i Torrassa, la realitat és similar.La plaça Espanyola és el centre neuràlgic de Torrassa i aquest dilluns l'escenari era similar al dels carrers de la Florida. Les terrasses dels bars, mig buides, i pocs veïns al carrer. "A la gent li ha agafat por", diu la Katy, mentre pren una cervesa en un bar. "Jo tinc tres fills i intento anar amb compte", assegura. "Això dissabte estava ple, ara el que veus és totalment diferent", explica la Virginia, a la taula del costat.Els veïns viuen amb preocupació les novetats i l'Ángela relata que ha baixat la nena al parc infantil quan des del balcó ha vist que no hi havia gaire gent a la plaça. A prop hi ha la Nerea, que qualifica de "preocupant" la situació al barri. "Els governs han donat normes, però també hi ha contradiccions", diu.A mig camí entre Torrassa i Collblanc, el dependent d'una botiga explica com, des de dissabte, l'establiment ha decidit extremar les precaucions. "No entra ningú si no és amb mascareta i aquí dins no hi pot haver més d'un client", assegura.A la plaça Guernica, ja a Collblanc, el Demetrio i el Luis, de 80 anys tots dos, passen la tarda asseguts en un banc. "A mi, si em diuen que em tanqui, ho faré. Però mentrestant faré vida normal", assegura el Luis. "Ara tothom porta mascareta perquè s'han espantat. Tu no ho estàs?", pregunta el Demetrio. La Fulgia reconeix estar-ho, mentre torna a casa amb dos dels seus fills. Són una família de set, que ha perdut tots els ingressos des de l'inici de l'epidèmia. "Els últims dies només surto al carrer si és estrictament necessari", expressa.La zona nord de l'Hospitalet de Llobregat viu amb preocupació el brot registrat a la segona ciutat de Catalunya. La densitat de població, les necessitats econòmiques i els problemes de convivència previs a l'epidèmia posen a prova la Florida, Collblanc i Torrassa i evidencien que l'ús de la mascareta no serà suficient per contenir el virus.

