Carme Portaceli, nova directora del Teatre Nacional de Catalunya

La comissió de valoració ha apreciat especialment la trajectòria professional de Carme Portaceli, la seva capacitat per elaborar una programació d'una alta qualitat artística i la seva idoneïtat per respondre als objectius estratègics del TNC.Els objectius inclouen garantir la diversitat de la programació, amb el patrimoni teatral català i universal com a eix fonamental; incentivar la creació contemporània i la innovació amb nous llenguatges artístics; impulsar la llengua catalana; fomentar la tasca pedagògica en les arts escèniques, i promoure la projecció internacional del TNC.Del projecte artístic de Carme Portaceli en destaca el seu compromís amb el públic per mantenir els nivells d’ocupació de les darreres temporades, l’objectiu de situar el TNC com a capçalera del sistema teatral públic de Catalunya i l'ambició d'esdevenir un referent de les arts escèniques al sud d’Europa amb una projecció especial sobre les cultures de la Mediterrània.La nova directora depèn jurídicament del Consell d’Administració del TNC i haurà d’exercir les seves funcions en coordinació amb la direcció executiva del Teatre, liderada per Mònica Campos, i responsable de portar a terme la gestió dels recursos financers, patrimonials, personals i tecnològics de l’entitat.