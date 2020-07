La Moncloa dissenya un pla de rebrots que preveu aplicar l'estat d'alarma en última instància

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha comparegut aquesta tarda per definir a grans trets l'esborrany amb el pla de detecció precoç del coronavirus, que s'ha traslladat aquest matí a les comunitats autònomes perquè l'adaptin i que s'haurà d'aprovar en el consell interterritorial d'aquest dijous. El pla, ha detallat Illa, té cinc capítols i recull les mesures que cal tenir en compte per detectar de manera precoç els brots de coronavirus, i com actuar per mantenir-los sota control. "La fi de l'estat d'alarma no significa que s'hagi acabat el virus. Hem passat d'un escenari de mitigació a un escenari de control", ha remarcat el ministre.Amb el títol "Pla de resposta precoç en un escenari de control de la pandèmia per Covid-19", el document, de 72 pàgines, és una guia amb indicacions jurídiques i epidemiològiques, amb una proposta de sistema d'avaluació per afrontar els brots que sorgeixen -com per exemple a Lleida o l'Hospitalet- i sorgiran en els propers mesos, mentre no hi hagi vacuna ni tractament efectiu contra el coronavirus. El pla contempla tres vies d'actuació: les decisions de les comunitats autònomes, la coordinació del ministeri per a actuacions conjuntes, i un nou estat d'alarma en última instància en cas que la transmissió sigui d'abast estatal, com passava al març.L'objectiu és reduir l'impacte de la pandèmia a través d'intervencions "ràpides, oportunes i eficaces" i alhora preparar les capacitats d'Espanya per fer front a un increment de la transmissió que pugui derivar en una segona onada, similar a la que es va viure entre el març i el juny. Entre les mesures previstes per reforçar la sanitat de cara a futurs brots hi ha la compra extraordinària de la vacuna de la grip i la preparació de mesures farmacològiques i no farmacològiques davant de la Covid-19, com ha detallat Illa aquesta tarda.El text també estableix que les comunitats hauran de garantir una capacitat suficient de recursos humans en el serveis de Salut Pública, disposar de plans de contingència, garantir el funcionament adequat d'un sistema d'informació per a l'alerta precoç les 24 hores del dia durant cada dia de l'any, assegurar la capacitat de laboratori per un increment de la demanda de diagnòstic i identificar de manera precoç i activa els nous contagis.Per altra banda, Illa ha demanat a la ciutadania del Segrià i de la resta de Catalunya seguir les indicacions de la Generalitat, i ha dit que les autoritats sanitàries catalanes tenen "instruments" per controlar el brot de Lleida malgrat el bloqueig judicial. El ministre ha remarcat que en l'actual fase de control de l'epidèmia són les comunitats autònomes les que tenen competència per prendre decisions davant dels brots que es vagin produint. Illa ha dit que estan en constant comunicació amb les autoritats sanitàries de Catalunya i des de la Moncloa es donarà tot el suport, però ha insistit que ara és responsabilitat de la Generalitat adoptar les mesures convenients. "Fins ara les comunitats han estat actuant correctament", ha dit.Sobre Lleida, el ministre ha remarcat que la Generalitat ha pres decisions com ara el confinament perimetral que sí que ha rebut l'aval del jutge. "La Generalitat té instruments per actuar contra aquest brot", ha dit el ministre, que ha admès que a Lleida ja hi ha transmissió comunitària i cal prendre "mesures excepcionals". Sobre la decisió de la jutge de Lleida, Illa ha evitat entrar en el debat jurídic, però ha insistit que la Generalitat "té instruments" per actuar i controlar el brot del Segrià. "Em consta que s'està treballant en aquest sentit des del Departament de Salut", ha afegit el ministre. El Govern preveu aprovar el confinament domiciliari via decret llei, però la Fiscalia ja ha amenaçat que ho recorrerà.

