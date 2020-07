Pedro de Haro: «Les cases de colònies i albergs som els grans oblidats»

"Alguns establiments no han facturat res des del mes de novembre"

"Hem reclamat des del primer dia ajuts a l'administració, però no tenim resposta"

"Les cases de colònies i albergs funcionem com a element de reequilibri territorial"

Pedro de Haro, gerent de l'Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya. Foto: Josep M Montaner

"Des de l'associació tenim clar que som espais per compartir i per viure"

"Una de les coses que hem reivindicat és que les instal·lacions juvenils permeten una activitat de lleure semblant a un autoconfinament"

La primavera i el bon temps són el moment idoni perquè els centres educatius celebrin els campaments escolars anuals. Aquesta activitat representa, ni més ni menys, que el 70% de la facturació anual del sector de cases de colònies i albergs. La Covid-19 va interrompre l'activitat d'aquests establiments, que van veure com la seva temporada alta per excel·lència es convertia en la pitjor campanya dels darrers anys. Totes les reserves, en la majoria dels casos fetes amb molts mesos d'antelació, es van anul·lar. O, si més no, ajornar.Aquest estiu, tot i l'etapa de represa, tot és molt incert i diferent d'anys enrere. En aquesta estació de l'any són les famílies i els casals d'estiu qui ocupen bona part de les cases de colònies i albergs catalans.conversa amb Pedro de Haro, el gerent de l' Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC) , per conèixer quina és la situació del sector i quina previsió en fan per als pròxims mesos.- En referència estrictament al que és la campanya escolar, la pandèmia i el tancament previ de les escoles el 13 de març ens va agafar amb les primeres colònies a les instal·lacions. Semblava que tot havia de ser més curt del que ha estat i amb el reinici de l'activitat educativa, no s'ha celebrat cap colònia escolar aquest any.La campanya escolar, que per a moltes de les instal·lacions representen més del 70% de la facturació, es perd absolutament. Això, sumat a la temporalitat de les cases de colònies i albergs, fa que hi ha alguns establiments que no estan facturant res des de pràcticament el mes de novembre.Alguns clients han ajornat les colònies en lloc d'anul·lar-les, això ens ajuda, ja que les bestretes es paguen amb força antelació. I si s'anul·len, a la no facturació d'un moment concret, com han estat aquests mesos de la Covid-19, s'hi afegeix la devolució d'una part de diners que ja donàvem per facturats.- Des del sector vam potenciar que s'ajornessin les colònies a més endavant i hem d'agrair a moltes escoles i mestres que han optat per l'ajornament, malgrat que siguin per a l'inici del curs vinent i no sabem ben bé com serà aquest inici. Nosaltres engresquem als mestres a què, igual que és possible un lleure a l'estiu, haurien de ser possible unes colònies escolars a la tardor.A més, el Departament d'Educació diu que no hi ha cap impediment per fer colònies, tal com s'estan fent aquest estiu, i això ajuda. Però sí que hi ha una significativa anul·lació de les reserves que fan que aquest any sigui molt dolent.- Ara mateix com a sector estem proposant al Departament d'Educació d'acabar d'establir el protocol d'obertura de cara al curs 2020-2021, com seran les colònies del pròxim curs. Volem saber si haurà de ser similar a l'estiu o si s'hauran d'aplicar canvis. Però la demanda és principalment al Departament d'Educació, i no tan directament a cada escola.- Una de les principals realitats que tenim com a sector és que nosaltres depenem de la direcció general de Joventut. Però de fet, hi ha un gruix molt important d'activitat que es fa per als centres docents d'aquest país. I no hi ha una relació fluida i formada amb el Departament d'Educació, tot i que bona part de la nostra activitat es vincula a aquest col·lectiu. Des de la primera afectació que hem tingut, el Departament únicament ha recomanat a les escoles que ajornin, però no hem tingut cap mena ni d'ajut ni de suport per part seva.- Com a subsector del lleure hem reclamat des del primer dia ajuts i suport directe a l'administració, però no tenim resposta. Necessitem un rescat perquè ja hi ha instal·lacions que estan tancant definitivament o traspassant l'establiment. No s'ha incentivat que no hi hagi cancel·lacions.Som els grans oblidats: amb qui fem la gran majoria d'activitats, les escoles, Educació diu que no formem part del seu departament; Joventut ha creat uns ajuts que no han tingut l'efecte que havien de tenir, i des d'Empresa no tenim cap suport, tal com l'ha pogut tenir el turisme, dels quals ens han exclòs.Per la ubicació de moltes de les nostres instal·lacions, en espais rurals o molt despoblats, nosaltres som un motor econòmic d'aquests llocs. I en aquest procés de reequilibri del territori que s'està intentant activar, no podem deixar-nos enrere aquelles activitats que estan inserides al territori. Les cases de colònies i albergs funcionem com a element de reequilibri territorial.- Sí, Joventut des del principi ha tingut clara l'aposta de fer activitats de lleure per aquest estiu, per dotar del dret de lleure als infants i adolescents, sobretot després d'un període de confinament. Aquest col·lectiu ha estat dels més oblidats i dels últims en tenir alguna mesura per poder sortir al carrer.Reconeixem, per tant, una aposta claríssima d'aquesta direcció general: tot i la incertesa que s'estava vivint a la resta d'Espanya, ells ja estaven treballant per veure com desenvolupar l'activitat de lleure d'aquest estiu. Estem convençuts que han fet una aposta de compromís: primer, per als infants i adolescents, però també perquè s'havia de començar a moure l'engranatge de la societat. No podem obviar que hi ha dificultats de conciliació quan els pares comencen a treballar.Malgrat això, el resultat no ha estat el que desitjàvem. Hi ha hagut moltes cancel·lacions sobretot pel que fa a les activitats organitzades a través de casals, esplais i associacions. Les colònies que s'organitzen des de les cases directament amb els pares, de moment, s'han mantingut força bé, no hi ha hagut tanta sensació de por.- Creiem que l'espai d'aprenentatge generat fora de l'aula aporta molta més experiència i vivència i és totalment complementari a l'activitat dins de l'escola. Ja sigui com a complement dels elements curriculars o per treballar aspectes de competències més integrals dels nens, l'experiència d'unes colònies ofereix la possibilitat de fer-ho.- És més complicat, però des de l'associació tenim clar que som espais per compartir i per viure. Els equips de monitors estan fent un esforç molt gran, però crec que era una aposta per part de tothom el fet de començar a treballar tots aquests nous hàbits i incorporar-los al nostre dia a dia.S'han de posar a la balança aquestes dues qüestions i veure què pesa més: assumir la responsabilitat per fer activitats de lleure a la natura i que els nens puguin gaudir de l'experiència vivencial i emocional. I tot està sent menys complicat del que ens imaginàvem.- En un principi tothom es preguntava com fer activitats de lleure amb totes les noves normes però finalment vam acabar fent un intrusisme interior per veure que sí que s'han de fer les activitats d'estiu. Per tant, tothom s'ha esforçat per fer-ho possible tot i les dificultats.- La resta de grups, que no són estrictament nuclis familiars, poden gaudir dels elements que els ofereix una casa de colònies: gaudir de la comunitat i la trobada. Per a aquest tipus de grups també hi ha hagut un alt percentatge de cancel·lacions, tot i que nosaltres estem fent una crida perquè es decideixin a venir a una casa de colònies o a un alberg.Hi ha molta incertesa en les directrius i consignes que estem rebent des de les autoritats. I nosaltres ho estem patint molt. D'entrada, entenem que si està confinat un territori, però hi ha una aposta clara perquè si s'hi està fent un casal o activitat de lleure, es pugui continuar. Aquesta incertesa, però, només ens aporta més cancel·lacions de les que ja hem tingut.En aquest aspecte, jo crec que no se sap ben bé què passa. La situació a Lleida és molt diferent a la de l'Hospitalet, així que entenem que en cada situació acabaran marcant quines són les restriccions concretes.- Nosaltres no considerem que estem fent turisme. Ens agrada parlar d'activitats educatives i de lleure, independentment de qui són els nostres clients, escoles o famílies. Una de les coses que sempre hem intentat reivindicar és que les instal·lacions juvenils permeten una activitat de lleure molt semblant a un autoconfinament.Això comporta que els clients poden fer una estada totalment aïllats de la resta de població. I la ubicació i la realitat dels establiments permet gaudir de la natura sense estar en contacte amb altres persones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor