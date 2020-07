Els alcaldes del Baix Segrià endureixen el to contra el confinament i exigeixen més controls i informació

Els alcaldes dels set municipis del Segrià que han estat confinats pel Govern han endurit el to contra la decisió del tancament domiciliari. Els primers edils de Seròs, Aitona, Soses, Torres de Segre, Alcarràs, Massalcoreig i la Granja d'Escarp han reclamat al departament de Salut més informació en relació al nombre de contagis a cada localitat.També han reclamat celeritat i claredat en les mesures de confinament, que han estat tombades per la jutge de guàrdia de Lleida ; "Estem en un llimb legal i molta gent obre els negocis perquè no fan res irregular", ha dit Manel Ezquerra, alcalde d'Alcarràs.En aquest sentit, els alcaldes han reclamat més recursos sanitaris i un increment dels mediadors per tal de canalitzar correctament els aïllaments. Tots ells han assegurat que els municipis del Segrià estan "units" entre ells però s'han sentit abandonats pel Govern, motiu pel qual demanen formar part de les reunions del Procicat "per aportar idees i sumar".En el cas que no sigui possible formar part d'aquesta taula, els primers edils demanen que es tinguin en compte les propostes dels municipis.

