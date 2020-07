L'OMS demana «actuar amb rapidesa» i «amb restriccions localitzades» per frenar rebrots com el de Lleida

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) diu que cal "actuar ràpidament" i "amb restriccions localitzades" per frenar rebrots de covid-19 com el de Lleida. En una roda de premsa de l'organisme, la responsable tècnica de la resposta a la pandèmia, Maria Van Kerkhove, ha assegurat que allà on "s'ha aconseguit trencar la transmissió, sempre hi ha la possibilitat que ressorgeixi"."El que és molt important és que els països que s'han pres el temps de posar en marxa una infraestructura sanitària, personal, vigilància i estratègies actuïn ràpidament quan detecten un nou brot o un ressorgiment dels casos", ha dit Kerkhove.