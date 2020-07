Sanitat diu als ciutadans del Segrià que «segueixin les recomanacions» de la Generalitat

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha comparegut aquesta tarda i ha demanat a la ciutadania del Segrià i de la resta de Catalunya seguir les indicacions de la Generalitat, i ha dit que les autoritats sanitàries catalanes tenen "instruments" per controlar el brot de Lleida malgrat el bloqueig judicial. El ministre ha remarcat que en l'actual fase de control de l'epidèmia són les comunitats autònomes les que tenen competència per prendre decisions davant dels brots que es vagin produint.Illa ha dit que estan en constant comunicació amb les autoritats sanitàries de Catalunya i des de la Moncloa es donarà tot el suport, però ha insistit que ara és responsabilitat de la Generalitat adoptar les mesures convenients. "Fins ara les comunitats han estat actuant correctament", ha dit.Sobre Lleida, el ministre ha remarcat que la Generalitat ha pres decisions com ara el confinament perimetral que sí que ha rebut l'aval del jutge. "La Generalitat té instruments per actuar contra aquest brot", ha dit el ministre, que ha admès que a Lleida ja hi ha transmissió comunitària i cal prendre "mesures excepcionals". Així mateix, ha dit que s'han vist imatges aquests últims dies que no han agradat gens, com per exemple concentracions de gent per celebrar l'ascens d'un equip a Primera Divisió. "No podem perdre el respecte al virus", ha insistit.Sobre la decisió de la jutge de Lleida, Illa ha evitat entrar en el debat jurídic, però ha insistit que la Generalitat "té instruments" per actuar i controlar el brot del Segrià. "Em consta que s'està treballant en aquest sentit des del Departament de Salut", ha afegit el ministre. El Govern preveu aprovar el confinament domiciliari via decret llei, però la Fiscalia ja ha amenaçat que ho recorrerà.Illa ha traslladat a les comunitats autònomes l'esborrany amb els protocols de detecció precoç del coronavirus. "La fi de l'estat d'alarma no significa que s'hagi acabat el virus. Hem passat d'un escenari de mitigació a un escenari de control", ha remarcat el ministre. El pla té cinc capítols i recull les mesures que cal tenir en compte per detectar de manera precoç els brots i com actuar per mantenir-los sota control. Les mesurs, ha detallat Illa, contemplen una compra reforçada de vacunes per a la grip -5,2 milions de dosis- per part del Ministeri de Sanitat i unes ràtios mínimes de vacunació. Aquest document s'ha de sotmetre ara a les observacions de les comunitats autònomes i s'ha d'aprovar a la reunió d'aquest consell interterritorial d'aquest dijous.Fernando Simón ha dit que l'evolució de l'epidèmia es manté com en els últims dies, tot i que està augmentant els nous casos. "Tenim un nombre molt important de casos que són asimptomàtics, prop del 70%", ha apuntat el doctor. Això indica que els casos són més lleus del que s'havia vist fins ara, i això s'associa a altres variables en el mateix sentit. Si fa unes setmanes la major part dels casos que s'observaven eren en persones grans, ara són en menors de 50 anys, inclosos infants de 0 a 4 anys. "No tots els casos són més lleus, les persones joves també poden ser casos greus, però això indica que l'epidèmia és diferent", ha explicat el doctor.Les dades no són bones. Simón ha admès que hi ha transmissió comunitària i cal anar amb molt de compte perquè no es descontroli, però tot i així ha dit que la capacitat de diagnòstic és molt més alta. "La probabilitat de detectar una gran part dels casos és molt alta", ha apuntat, i ha insistit que la probabilitat de transmissió dels asimptomàtics és menor que abans. "Detectem molt més que abans i això és bo, però sabem que tenim increments de casos en les últimes setmanes en almenys 15 províncies", ha apuntat, i això indica que el virus està expandit en el territori.

