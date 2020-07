​VÍDEO Gerard Piqué fa surf pel pantà de Sau

Gerard Piqué ha passat per Osona per practicar esport. I totalment diferent del que estem acostumats. El futbolista blaugrana ha fet públic unes imatges al seu Instagram en què se'l pot veure fent wakesurf al pantà de Sau. I no està sol, almenys l'acompanyen els seus dos fills, que des de la barca que observen com el seu pare practica aquesta modalitat de surf.En el wakesurf la mateixa llanxa que arrossega el surfista produeix onades i les ha d'anar surfejant per evitar caure. Piqué se'n surt i aguanta l'equilibri durant uns moments fins que acaba capbussat al pantà de Sau.El central del Barça està gaudint d'uns dies de vacances que els va donar Quique Setién després del partit contra el Valladolid. De fet, també es va deixar veure, juntament amb la seva parella Shakira, a la cooperativa La Fageda,a la Garrotxa.

