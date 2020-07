Barcelona gairebé triplica els contagis en una setmana i ja suma 24 brots

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat aquest dilluns en roda de premsa que el nombre de contagis s'ha multiplicat gairebé per tres a la ciutat en l'última setmana. Així, del 29 de juny al 5 de juliol es van notificar 164 contagis, mentre del 6 al 12 de juliol en van ser 458.Tot i ser "una dada que ens preocupa", Colau ha assegurat que "no és una situació equiparable a la del Segrià" i que "no és alarmant perquè estem parlant de petits brots, concretament 24, i les autoritats sanitàries estan controlant tots els casos". En aquest sentit, ha demanat una reunió urgent amb Salut perquè el dispositiu de rastreig de la Generalitat és "clarament insuficient".L'alcaldessa de Barcelona ha afirmat que "entenem que hi ha ganes de relaxar-se, han estat uns mesos molt durs i ara és estiu", i precisament per aquest motiu creu que "cal recordar que seguim amb el virus i seguir totes les recomanacions sanitàries". Colau ha explicat que la majoria dels contagis es produeixen en temps de lleure, quan s'agrupen les persones.Sobre la multiplicació de contagis, Gemma Tarafa, regidora de Salut, ha explicat que els barris on més han augmentat els casos de coronavirus l'última setmana són l'Eixample (de 45 a 119) i Sants-Montjuïc (de 26 a 116).

