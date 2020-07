La Moncloa descarta per ara intervenir al Segrià i insta la Generalitat a buscar «alternatives»

El govern espanyol considera que en aquests moments correspon a les comunitats autònomes tenir un "paper preponderant" en la presa de decisions i assegura que les autonomies "disposen dels instruments per actuar" davant dels brots. Fonts de la Moncloa no plantegen per ara intervenir al Segrià, descarten l'estat d'alarma i ho situen com a "últim recurs". Les mateixes fonts apunten que el govern espanyol té una "comunicació fluida constant, tècnica i política" amb la Generalitat i afirmen que està "seguint, monitoritzant i donant suport" a les CCAA. "No ens desentenem", asseguren, però remarquen que a qui correspon actuar és a la Generalitat i eviten entrar en "confrontació".La Moncloa opina, això sí, que cal prendre més mesures a Lleida. "Cal veure com solucionar aquest hàndicap", assegura sobre la decisió del jutjat de Lleida, tot i que remarquen que "és obvi" que "les resolucions judicials s'han de complir". Afirmen que cal "analitzar-ho" jurídicament amb "prudència".Les mateixes fonts apunten a "alternatives de resposta" que són "més fàcils d'implementar des del punt de vista jurídic". En lloc del confinament, la Moncloa veu com a alternatives mesures com el tancament de locals amb aglomeracions, la restricció d'aforament en establiments, entre d'altres. "Poden ajudar moltíssim al control del problema" per molt que potser no són "tan eficaces".Sobre l'actuació de l'estat espanyol, la Moncloa afirma que només haurà d'actuar si cal prendre decisions que afecten diverses CCAA i, abans de recórrer a l'estat d'alarma, hi ha el pas d'aprovar en el marc del Consell Interterritorial de Salut mesures que afectin més d'una autonomia si hi hagués, per exemple, disparitat de criteris en les mesures que apliquen.Les autonomies tenen un "rol principal" en aquesta etapa de gestió de la pandèmia i la coordinació i la presa de decisions de forma consensuada són principis d'actuació del "Pla de resposta primerenca en un escenari de control de la pandèmia per Covid-19" que ha presentat aquest dilluns el Ministeri de Sanitat a les autonomies.Les comunitats actuen cadascuna en el seu territori i el Consell Interterritorial de Salut és qui acordarà la implementació d'accions en el conjunt de les autonomies, si calgués, i quan n'afectin diverses. El Ministeri de Sanitat és qui pot actuar en aquest supòsit prèvia audiència dels territoris afectats -a no ser que siguin situacions d'urgent necessitat-. L'estat d'alarma seria un "últim recurs".Pel que fa a la preparació de les comunitats, han de garantir capacitat suficient de recursos humans, disposar de plans de contingència i tenir una capacitat d'entre 1,5 i 2 llits de cures de crítics per cada 10.000 habitants i d'entre 37 i 40 per cada 100.000. A més, han de garantir una reserva estratègica de productes crítics per cobrir les necessitats durant un període de vuit setmanes.L'objectiu del pla és dissenyar les bases de la preparació i resposta davant possibles escenaris per evitar un estat d'alarma, establir un marc d'avaluació del risc i recomanar intervencions en salut pública proporcional al nivell de risc. El Consell Interterritorial d'aquest dilluns a la tarda el debatrà i fonts del govern espanyol confien a aprovar-lo a la reunió que tornaran a mantenir dijous.

