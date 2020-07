Tanca un casal d'estiu de Sant Cugat pel positiu d'una monitora

Un positiu per coronavirus d'una monitora del Club Familiar Singlada de Sant Cugat ha fet tancar el casal per "prevenció". Així ho han confirmat fonts del club a: davant l'avís de la monitora, es va decidir informar "ràpidament" a les famílies per fer-se també les proves de diagnòstic. Tots els infants i la resta de treballadores han donat negatiu.La monitora, que és una professora d'anglès subcontractada que venia només una vegada a la setmana, ha resultat ser asimptomàtica. Després de l'episodi, Singlada ha decidit posar fi al casal d'estiu que feia tres setmanes que havia començat.El casal d'estiu, que acollia a una quarantena de nenes i havia pres diverses mesures per garantir el distanciament social i evitar el contagi de coronavirus, és de formació cristiana de l'Opus Dei i està promogut per l'Associació Cultural Fogall.

