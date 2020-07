La xarxa esclata contra Turisme d'Espanya per castellanitzar el nom d'Antoni Gaudí

Ara el compte de @spain esborra el tuit on deia "Antonio Gaudí" i ho deixa en "Gaudí". Es veu que si piulen un nom en català s'acaba el món i arriba l'apocalipsi. O algo així. https://t.co/LJ9d49lZRK — Aleix Sarri i Camargo (@aleixsarri) July 13, 2020

Ni Antonio Gaudí, ni San Esteban de Sasroviras... @spain els noms no es tradueixen i la diversitat lingüística és part d’un Patrimoni que haurieu de protegir, promocionar i cuidar. pic.twitter.com/wDDMwDRbuS — Pau #HagoCosas (@paugv87) July 13, 2020

Nova polèmica per la castellanització d'un nom propi català per part de l'administració espanyola. El compte de Twitter del portal de Turisme d'Espanya ha promocionat Barcelona a través del Parc Güell i en concret del seu arquitecte: Antoni Gaudí.En destacaven la seva bellesa, el seu disseny únic i la seva localització, una de les més boniques de la capital catalana. El problema radica quan han rebatejat Antoni Gaudí com a Antonio Gaudí. La xarxa no ho ha passat per alt i ha criticat amb duresa la castellanització d'un dels referents catalans més importants al món.No és el primer cop que Turisme d'Espanya, que ha acabat esborrant la piulada, protagonitza una polèmica d'aquestes característiques. En una altra piulada on promocionaven la figura de la cantant catalana Rosalía, van castellanitzar el seu poble natal com a San Esteban Sasroviras.

