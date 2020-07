Desenvolupen una app per detectar l'ús correcte de la mascareta

Els experts en desenvolupaments d'aplicacions mòbils i intel·ligència artificial del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) Jesús Tomàs i Jaume Lloret lideren un projecte d'investigació per al desenvolupament d'una aplicació mòbil que implementa tècniques d'intel·ligència artificial per detectar la correcta col·locació de la mascareta.El desenvolupament d'aquesta aplicació sorgeix de la necessitat d'augmentar la seguretat en l'ús de la mascareta i conscienciar la població de la importància de la seva correcta col·locació, ja que, com expliquen els responsables de el projecte, "són el complement més eficaç de les mesures de distanciament físic i higiene recomanades per disminuir el risc de transmissió i contagi de la Covid-19"."La seva efectivitat depèn del seguiment d'unes mesures generals d'higiene entre la qual destaca la cobertura adequada de la boca i el nas, bloquejant les gotes de partícules grans i els esquitxos que poden contenir gèrmens", afegeixen. L'aplicació detectarà mascaretes higièniques i quirúrgiques, encara que això dependrà dels resultats obtinguts en la fase d'experimentació, i es podrien ampliar a altres tipus.L'objectiu final del projecte és desenvolupar un sistema de reconeixement d'imatges que permeti detectar si una mascareta està ben ajustada. Per fer-ho, es recopilaran les fotografies preses pels usuaris a través de l'app amb la mascareta correcta i incorrectament col·locada. Després de recopilar les fotografies, un grup d'experts les etiquetarà indicant els problemes detectats mitjançant una segona aplicació mòbil.Els problemes que es detectaran són anar sense mascareta, que no estigui posada de forma simètrica, que estigui mal estesa, sota el nas, amb les ulleres per sota, l'ajust del coll i la barba, la goma mal col·locada i buits laterals.

