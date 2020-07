Brot a l'Hospitalet de Llobregat: 300 positius i majoritàriament gent jove

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha informat que a dia d'avui hi ha 300 casos actius de coronavirus a la ciutat. L'alcaldessa ha lamentat que la informació de les dades és poc precisa i varia en funció de criteris tècnics, i ha negat que es partís de 30 casos com es va dir en un principi. Marín ha expicat que una part del contagi prové del Club de Polo de Barcelona, també hi ha casos provinents d'un vol internacional i d'una residència, a banda de casos en nuclis familiars. "La procedència del contagi és diversa. No és una família ni un bloc, hi ha una certa disseminació", ha admès l'alcaldessa.Marín ha remarcat que la població més afectada en aquest brot és la població més jove, entre 20 i 50 anys, a diferència del que va passar en la primera onada de l'epidèmia. Això fa que l'actuació municipal canviï, segons ha explicat l'alcaldessa. Els casos estan controlats? "Això s'hauria de demanar a la conselleria.En principi, el missatge és que tot estava molt controlat, però el volum comença a ser important", ha dit Marín, que ha demanat mitjans a la Generalitat per evitar les infeccions i controlar l'epidèmia.La dirigent del PSC ha alertat si l'evolució de l'Hospitalet és negativa afectarà negativament la resta de ciutats de l'entorn. "Estem en una situació difícil, cal un toc d'atenció a tota la ciutadania. El coronavirus no ha marxat", ha alertat l'alcaldessa. La majoria d'actuacions es faran en el marc de l'ajuntament, però Marín ha dit que s'està treballant amb el Departament de Salut per identificar els positius i els contactes, i garantir que el confinament dels contagis es fa de manera adequada. En aquest sentit, es crearà un grup de professionals municipals per ajudar a comprovar les condicions de les persones contagiades.A primera hora, Marín s'ha reunit amb els responsables del Departament de Salut i s'ha creat un comitè de crisi per fer el seguiment dels casos i prendre les mesures que calgui. Marín ha demanat obrir els CAP amb un horari més ampli i reforçar el seguiment del virus a la ciutat. A la tarda, l'ajuntament farà un ban amb les recomanacions habituals contra la propagació del virus.Entre les mesures que s'adoptaran hi haurà també el tancament de les petanques, extremar les precaucions als centres religiosos, no es podran fer esports col·lectius i als centres esportius s'hauran d'incrementar les mesures de seguretat. Es recomana també l'ús preferent d'espais oberts en la restauració, també s'intensificaran les mesures de seguretat en els espais comercials. Núria Marín també augmentarà la neteja de l'espai públic i avui mateix s'ha fet una desinfecció als voltants dels hospitals i CAP. També hi haurà més control de l'espai públic per evitar aglomeracions.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que en les pròximes hores es prendran mesures més estrictes en aquesta ciutat, on preocupa especialment l'evolució de nous positius, que s'han triplicat en una setmana. La proximitat amb Barcelona i l'àrea metropolitana fa més complicada la situació. "Es prendran decisions en les pròximes hores", ha dit Torra, però no ha concretat més. Ahir mateix, el cap de l'executiu català admetia preocupació per la situació a l'Hospitalet, però descartava un confinament perimetral com el que es va fer al Segrià i que s'ha endurit aquestes últimes hores.

