Catalunya registra 301 nous contagis i quatre morts per coronavirus

Segons les dades de Salut, en les últimes 24 hores s'han notificat 301 nous contagis (515 menys que ahir) i quatre morts més per coronavirus (tres més que el dia anterior). Des de l'inici de la pandèmia, 76.619 persones s'han infectat i 12.621 han mort a Catalunya per la Covid-19.Pel que fa als greus, Salut no notifica cap nou cas en les últimes 24 hores, mentre el total de llits d'UCI ocupats actualment se situa en 46. El nombre d'altes tampoc ha variat aquest dilluns.De 12.621 morts notificades per les funeràries, 6.907 han mort en un centre hospitalari o sociosanitari, 4.112 en una residència i 799 al seu domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació.Quant a la comarca del Segrià, des de l'inici de la pandèmia hi ha hagut 3.296 casos positius de coronavirus, dels quals 112 s'han detectat en l'últim dia. D'aquests contagis, 139 han provocat la mort del pacient (dues en el registre d'aquest dilluns).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor