La jove catalana que va patir un greu accident als EUA torna a obrir els ulls

Aquest dissabte 11 de juliol va fer un mes del tràgic accident que va patir la Marta, una jove terrassenca de 24 anys que viu als Estats Units i que es va cremar els ulls mentre feia sabó casolà a casa seva. Ara la Marta està a casa, però segueix amb visites constants i diverses cirurgies amb els especialistes per intentar salvar-li els ulls.En un post al seu Instagram, on va explicant com se sent i la seva evolució mèdica i anímica, la Marta ha penjat una foto on per primera vegada en un mes, se la veu amb els ulls una mica oberts. Explica que la fotografia és del 4 de juliol i que va obrir-los de manera "voluntària". També explica que encara no hi veu però, que tant ella com la seva parell, es van emocionar quan va aconseguir obrir-los.En el text la Marta assegura que l'accident que va patir li va canviar "dràsticament la vida" però que intenta enfocar-ho tot "amb optimisme" i sent positiva. "Cada dia és una missió", escriu. També explica que ella tenia els ulls de color marró i no blaus, com apareix a la foto i diu que aquest és un símptoma que els "ulls no estan sans". "No sé com quedaran", apunta i amb un cert punt d'humor explica que als seus nebots els explicarà que li va canviar el color dels ulls per art de màgia.Quan va patir l'accident, la família de la Marta va engegar la campanya "Salvem els meus ulls", per ajudar amb el cost de la recuperació en un país on no es gaudeix de sanitat pública. Actualment van decidir tancar la campanya i començar a gestionar els diners però no descarten tornar-la a posar en marxa. A més a més, la seva família actualitza la informació per mantenir tothom qui va posar diners informat de l'evolució, explica la mare de la Marta a

