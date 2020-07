ERC defensa l'actuació al Segrià però admet que cal fer «autocrítica»

ERC defensa l'actuació que el Govern està fent per gestionar la situació de l'epidèmia a la comarca del Segrià, tot i això, admet que cal fer "autocrítica". La secretària general adjunta i portaveu del partit, Marta Vilalta, ha argumentat que hi ha hagut "coordinació" entre administracions i que s'ha actuat amb previsió a la zona, però que s'ha fet evident que les mesures "no han pogut fer front a la situació", motiu pel qual ha calgut "actualitzar" les actuacions i apostar per mesures "més dràstiques" És en aquesta tessitura que, ha dit, l'executiu català ha pres la decisió d'ordenar el confinament domiciliari. Vilalta ha reclamat que "no es judicialitzi la pandèmia" després que la jutge hagi tombat la decisió de la Generalitat. El Govern, però, ha replicat que pensa aprovar un decret llei per ordenar aquest confinament i ha reclamat a la ciutadania que compleixi les instruccions que dona la Generalitat.Segons Vilalta, amb la decisió judicial queda constatat que Catalunya "no només no té un estat, sinó que té un estat amb uns pilars en contra" dels seus interessos. La dirigent republicana ha insistit que les mesures que pren el Govern no és una qüestió de competencial, sinó que tenen vocació de "salvar vides". Per fer-ho, ha subratllat la importància de la tasca de coordinació del Govern amb la Diputació de Lleida i els ajuntaments, així com la "coordinació i cooperació" de la ciutadania i de les administracions.ERC també ha reclamat al govern espanyol que compleixi amb els acords segellats durant els pactes de pròrroga de l'estat d'alarma. Tant els republicans com el PNB i Ciutadans van arrencar a la Moncloa el compromís de reformar altres lleis per evitar que, en un context de brots incontrolats, l'Estat hagi de tornar a decretar l'estat d'alarma per gestionar la pandèmia sota el comandament únic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor