Turistes despistats i dubtes sobre la seguretat: la nova realitat a les platges de Barcelona

“A una gran majoria, la llei els entra per aquí i els surt per allà", manifesta la cambrera d'una guingueta de la Barceloneta.

“Anar a la platja no em preocupa; estem a l'aire lliure i espaiosos, el perill és en bars i pubs tancats”, diu un corredor.

“Escoltava conferències llarguíssimes que no m'aclarien si havia de dur mascareta estant a la sorra”, diu un banyista.

En l’ideari col·lectiu, l’estiu és sinònim de platja. Encara que habitualment siguin focus de crítiques -sovint queixant-se de la sorra, el xivarri o la brutícia de l’aigua- són indrets molt freqüentats per veïns i turistes. Dur-hi mascareta no és obligatori , tot i que mantenir la distància social és encara necessari. En platges d’alta l’afluència, els ajuntaments estableixen límits d’aforament per garantir-ne la seguretat. Aquest és el cas de Barcelona , que va haver de tancar algunes platges a mitjans de juny.L’ocupació de les platges de la capital catalana és baixa en la major part del dia. Es classifiquen segons els colors verd, taronja i vermell, de menys a més concorreguda. Així, els usuaris poden consultar-ho al web de l’Ajuntament o la nova app mòbil sobre les platges i escollir aquella que estigui menys congestionada.A la platja de la Barceloneta, la cambrera d’una guingueta prepara les taules per rebre els clients més matiners. Declara que ha vist un augment de banyistes i consumidors, sobretot amb l’arribada dels primers turistes a la ciutat. “Són els més despistats: els hem de repetir que per moure’s pel local s’han de posar la mascareta”, afirma. També opina sobre el nivell de conscienciació de la població envers les mesures de seguretat. “A una gran majoria, la llei els entra per aquí i els surt per allà”, lamenta. Així, puntualitza que el personal de l’Ajuntament, que controla l’aforament i les condicions de les platges, dóna instruccions constantment a la població.Més a prop de l’aigua, un matrimoni gran passeja amb el seu nét a primera hora. “Venim aviat per evitar excessos de gent, però ho hem fet sempre”, asseguren. Expliquen que és fals que s’hi vegin grans aglomeracions i que la ciutadania ha estat generalment exemplar. “Altres anys estava més ple i els grups eren més atapeïts”, afirmen.Metres més endavant, un senyor que descansa a la sorra comenta que el gruix de gent més important es congrega a la tarda i sobretot en platges com les del Bogatell o la Mar Bella. També hi diu la seva un corredor ja cansat. “Ahir vaig venir de Cadaqués, i en ambdós llocs se segueixen les normes, tot i que aquí són molt més restrictives”, diu. Tot i això, resta importància a les preocupacions a l’hora d’anar a la platja. “Estem a l’aire lliure i espaiosos, el perill és en bars i pubs tancats” manifesta.És un matí poc assolellat i una brigada d’escombriaires que neteja la platja ho agraeix. Un d’ells explica que, a diferència dels banyistes, han de portar mascareta. “En alguns moments me l’he de treure perquè t’acabes asfixiant”, diu. Comenten que és evident que part de la població incompleixi la normativa. “Que molta gent ni s’assabentés de les fases, indica el poc que els importa la seguretat dels altres. I aquesta falta de consideració també es tradueix, per exemple, en què ens trobem les platges brutíssimes” conclou.“És obvi que no hàgim de portar mascareta a la platja, té la lògica d’un restaurant: quan menges no la portaràs, però te l’hauràs de posar quan te’n vagis”, assevera un banyista. A hores d’ara les directrius a la platja i arreu són clares. Fins i tot s’han convertit en eslògans: “Mans, Distància i Mascareta”. Però no sempre han estat tan nítides Les rodes de premsa interminables i les picabaralles entre governs català i espanyol han marcat aquesta crisi. Segons alguns testimonis, la comunicació pública de la pandèmia, massa sovint, ha generat més dubtes que no pas n’ha resolt. “Escoltava conferències llarguíssimes que no m'aclarien si havia de dur mascareta estant a la sorra”, diu el mateix home.Altres banyistes qualifiquen la gestió de la pandèmia de “partidista” i “confusa” envers la ciutadania. “Cal callar i treballar; donar solucions a la ciutadania en comptes de buscar brega”, sentencia un home a punt d’abandonar la platja.Amb tot, metges i experts convenen que a la platja el risc de transmissió del coronavirus és baix sempre que s’evitin les aglomeracions. Sobretot, perquè són espais a l’aire lliure, però també perquè el virus té una escassa supervivència dins l’aigua salina.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor