Una viròloga que va fugir de la Xina denuncia mentides sobre el coronavirus: «El govern em matarà»

La viròloga Li-Meng Yan va deixar enrere tota la seva vida a la Xina per fugir als Estats Units. Ho va fer el 27 d'abril davant l'obligació que sentia d'"explicar la veritat del coronavirus". I és que Yan denuncia en una entrevista a la FOX que el govern xinès va ocultar informació sobre el virus a l'inici de la pandèmia.Quan va aterrar als Estats Units, Yan tenia por de ser retornada a la Xina: "No em feu tornar. He vingut a explicar la veritat del coronavirus. Protegiu-me o, si no, el govern xinès em matarà".Yan explica que el seu govern coneixia el perill del SARS-CoV-2 abans del 31 de desembre, quan es va informar del brot de Wuhan. La viròloga assegura que van descobrir que el virus es transmetia molt fàcilment entre humans mentre el govern ocultava la informació.El doctor Leo Poon, que treballava en la investigació, li va demanar no revelar-ho davant el perill que això significava per ells: "Em va demanar que guardés silenci i que anés amb compte. Que no creués la línia vermella, és a dir, que no anés contra el govern de la Xina. Si no, em posaria en problemes i podria 'desaparèixer'", reconeix.A més, Yan també acusa l'OMS de "corrupció i complicitat" amb el govern xinès, mentre l'Organització Mundial de la Salut nega que Poon i Yan hagin treballat directament per a l'organització.Li-Meng Yan també va mostrar converses amb altres científics xinesos en les quals admetien que el millor era "no preguntar" mentre reconeixien, mitjançant emoticones, que el millor era portar mascareta.La viròloga va marxar per revelar els secrets més foscos de la Covid-19 des de fora, ja que "sé com tracten els que filtren informació", diu. Yan va abandonar la Xina sense el seu marit, que es va enfadar per la seva decisió i li va dir que "ens mataran a tots" per explicar aquests detalls sobre el govern xinès i l'OMS.

