Treball reclama a l'Estat evitar el «col·lapse» en l'aplicació de l'ingrés mínim vital

El Departament de Treball ha avisat aquest dilluns que les incompatibilitats no resoltes entre la renda garantida de ciutadania catalana (RGC) i l'ingrés mínim vital estatal (IMV), poden comportar un col·lapse en el sistema de pagament i perjudicis per als beneficiaris. Entre altres, la possibilitat d'haver de reclamar a persones beneficiàries de les dues prestacions que tornin part dels diners ingressats des de la Generalitat, ja que l'ajuda catalana preveu uns topalls més alts que l'estatal.El secretari general de Treball, Josep Ginesta, ha assegurat que aquesta possibilitat és un risc real. A més, des del Departament asseguren que la reclamació de diners ja traspassats a beneficiaris de l'ajuda podria suposar embargaments dels comptes d'aquestes famílies. "Les administracions han de facilitar al màxim el reconeixement dels drets", ha reclamat Ginesta. El secretari general de Treball ha alertat, en aquest sentit, del risc de caure en una "presó burocràtica" si no hi ha un treball d'intercanvi d'informació entre les dues administracions.Ginesta ha recordat que amb l'aprovació de l'IMV, l'Estat ja preveu que les autonomies puguin gestionar la prestació de cara al 2021, mentre que ara només s'ha traspassat la competència al País Basc i Navarra. A curt termini, però, la Generalitat planteja l'aprovació de convenis d'intercanvi d'informació entre la Generalitat i el govern espanyol.L'objectiu d'aquests convenis és que les administracions resolguin de portes endins la compatibilitat de les dues ajudes i evitar reclamar pagaments indeguts a beneficiaris de la RGC que també ingressin l'IMV. El Departament assegura que ja ha traslladat al govern espanyol aquesta demanda, a més de plantejar un sistema de finestreta única que agilitzi la burocràcia. Actualment, el públic objectiu d'aquestes prestacions ha de passar per tres finestretes de l'administració: la de la RGC, la de l'IMV i la de demandant d'ocupació.Les dificultats produïdes per l'aprovació de l'IMV són especialment significatives a Catalunya i al País Valencià, les dues comunitats que ja disposaven d'una prestació d'aquestes característiques amb topalls més alts que els previstos per la nova ajuda estatal.Per ara, la Generalitat ja ha rebaixat la prestació que percebien 1.500 beneficiaris de la RGC que també reben la prestació per fill a càrrec de l'IMV. Ara, aquestes persones reben la mateixa quantitat de diners que abans, però repartida entre les dues administracions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor