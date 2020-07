El PDECat continuarà negociant amb Puidgemont malgrat les discrepàncies

La direcció del PDECat s'ha reunit aquest dilluns al matí durant pràcticament tres hores per abordar la situació que travessa l'encaix amb Junts per Catalunya (JxCat) i el pols obert amb Carles Puigdemont. Des de les onze fins pràcticament les dues del migdia, la cúpula liderada per David Bonvehí s'ha citat -de manera presencial i telemàtica- per analitzar els últims episodis d'una negociació que es troba encallada amb la data del 25 de juliol -dia en què Puigdemont fundarà el seu nou partit al costat de Jordi Sànchez, els presos i exiliats de JxCat i un equip impulsor de 50 persones- en l'horitzó. Bonvehí, que manté un perfil discret, compareixerà demà dimarts al matí en roda de premsa.Segons diverses fonts consultades, el PDECat ha decidit "continuar negociant" amb l'expresident de la Generalitat malgrat les discrepàncies existents, que han deixat les converses al límit de la ruptura. Dins la cúpula existeixen veus que demanen, a banda, tenir més en compte el component ideològic en les converses, tant a nivell de procés com en discurs econòmic i social. "Hi ha temps", sostenen a la direcció, malgrat el malestar existent amb les últimes actuacions de Puigdemont i Sànchez, encarregats de signar -amb Bonvehí- dos documents per emmarcar les converses Entre divendres i diumenge, en tot cas, s'han precipitat -encara més- els fets. Fa tres dies es va concretar al registre de partits la maniobra de l'expresident per controlar la formació que opera sota les sigles de JxCat, fins ara en mans d'afins al PDECat. Al vespre, Bonvehí va emetre un comunicat molt crític en el qual va posar en dubte el "compromís ètic" de l'expresident de la Generalitat i de Sànchez, líder de la Crida i amb qui porta setmanes negociant l'encaix. Va ser ell qui li va comunicar el moviment al registre de partits en la reunió que van mantenir dimarts passat.El dirigent empresonat, a banda, va assegurar ahir en una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio que el nou partit es presentarà a les properes eleccions catalanes sense fer servir els drets electorals del PDECat , encara que hi hagi un acord in extremis amb la formació hereva de CDC. "JxCat s'ha de fer valdre per ella mateixa sense que ningú pugui dir que s'ha aprofitat de tuteles d'anys anteriors", va assenyalar Sànchez, que va descartar qualsevol coalició perquè suposaria implantar quotes.Tot plegat s'haurà d'abordar en un consell nacional que ja té data, hora i lloc: dijous 30 de juliol a les 19.30 al Pavelló de la Nova Icària de Barcelona. Això vol dir que es farà cinc dies després de la fundació del nou partit de Puigdemont. En un inici s'havia de fer el 25 o el 26 d'aquest mes, però finalment s'ha acabat postposant. En aquell moment, el PDECat ja es pot haver trobat en una situació que es dona pràcticament per descomptada: el traspàs de militants cap a la formació de l'expresident.En l'ordre del dia del consell nacional, al qual ha tingut accés, hi consten sis punts: aprovació de l'acta de l'última reunió, comptes generals de l'exercici 2019 -es preveu un ERO que ja s'està tractant amb els empleats-, aprovació del reglament intern de la comissió econòmica, informe organitzatiu i polític, informe sobre el partit i torn obert de paraules. Els tres punts més rellevants, per tant, són els del final. La formació, des que va arrencar la part final de la negociació amb Sànchez i Puigdemont, s'ha negat a dissoldre's en el nou instrument i ha posat l'accent en la ideologia.Un dels moviments que els dirigents del PDECat volen provocar en els propers dies és que l'expresident Artur Mas es pronunciï sobre la qüestió. Mas ha tingut un paper entre bambolines en el procés de negociació, sense entrar en el dia a dia, i manté un prudent silenci sobre la qüestió. Tot i això, ja ha traslladat a Puigdemont, Sànchez i Bonvehí que, en cas que hi hagi trencadissa, la via ha de ser la coalició. Una opció que els dos primers no contemplen i que per al PDECat seria una solució temporal.

