L'Hospitalet de Llobregat es prepara per prendre mesures més estrictes per evitar contagis

"Aquest brot serà molt més difícil de controlar". Això deia aquest dissabte el físic Alex Arenas, que fa setmanes que alerta que les coses no s'estan fent bé des de l'aixecament del confinament, en referència al brot detectat a l'Hospitalet de Llobregat. Les característiques de la segona ciutat més poblada del país, molt diferents de les de Lleida o el Segrià, fan molt més complexa la gestió d'aquest brot de la Covid-19 i obliga les autoritats a prendre mesures ràpides per controlar de nou l'epidèmia. L'Hospitalet de Llobregat ja es prepara per ordenar restriccions i evitar que els contagis continuïn creixent.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que en les pròximes hores es prendran mesures més estrictes en aquesta ciutat, on preocupa especialment l'evolució de nous positius, que s'han triplicat en una setmana. La proximitat amb Barcelona i l'àrea metropolitana fa més complicada la situació. "Es prendran decisions en les pròximes hores", ha dit Torra, però no ha concretat més. Ahir mateix, el cap de l'executiu català admetia preocupació per la situació a l'Hospitalet, però descartava un confinament perimetral com el que es va fer al Segrià i que s'ha endurit aquestes últimes hores.Per la seva banda, l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, ha fet una crida a "extremar les precaucions" i té previst reunir-se amb la Generalitat per decidir quines mesures preventives cal prendre davant del brot. De moment s'han tancat les pistes esportives i s'ha reforçat la presència de la Guàrdia Urbana, agents cívics i protecció civil a la ciutat. "Ens preparem per tancar alguns serveis i espais públics de l'Hospitalet", ha dit Marín en una entrevista a Catalunya Ràdio. L'objectiu, diu l'alcaldessa, és fer entendre a tothom que la Covid-19 no ha marxat de vacances.L'Hospitalet de Llobregat ha registrat durant l'última setmana un augment brusc dels nous contagis i ha passat de 30 a 107. Aquest "repunt" s'ha concentrat sobretot als barris de la Torrassa, Collblanc i la Florida, tot i que també hi ha algun cas a Pubilla Cases. En el cas de la Torrassa s'han disparat els casos de la Covid-19 en els últims set dies, passant de quatre a 37. Aquest augment ha estat provocat per diversos brots familiars, tres positius nous en una residència i per casos aïllats.La situació de l'Hospitalet, segons Alex Arenas, és de transmissió comunitària, és a dir, que ja no es poden controlar les cadenes de transmissió i cal adoptar mesures estrictes. Ara bé, no tothom opina el mateix. El doctor Antoni Trilla, cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, apunta que la situació en aquesta ciutat no és la mateixa que la del Segrià i ha insistit que cal reforçar la vigilància i el seguiment dels casos. En les properes hores, el Govern haurà de concretar quines mesures s'adopten.

