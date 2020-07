Crida dels experts del Govern a institucions i entitats per bastir l'horitzó Catalunya 2022

El grup d'experts que va constituir el Govern a principis de juny ja camina, i aquest dilluns ha enviat una carta a més de 400 institucions i entitats per tal de demanar que facin arribar propostes de cara a bastir l'horitzó de la Catalunya 2022, que és l'encàrrec que els van fer el president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès . Victòria Alsina i Genís Roca, coordinadors del grup, han assegurat que fins al 14 de setembre hi ha temps per enviar aquestes propostes i que, a partir d'aquí, arrencarà el cribratge. El compromís és tenir definit el pla amb mesures concretes el febrer del 2021.Durant el mes d'octubre, han detallat Alsina i Roca, es començarà la "definició" dels plantejaments concrets. Malgrat que tant el desenvolupament de la pandèmia com el calendari electoral poden impactar en el dia a dia de l'executiu, els experts asseguren que treballaran al marge. De fet, tenen assumit que les mesures que plantegin ja seran implantades -en cas que així es decideixi- per part del futur Govern, tenint en compte que, com a molt tard, l'executiu actual no pot anar més enllà del desembre del 2021."Farem propostes dirigint-nos al Govern, però també a Espanya, al món privat i a la ciutadania. És un pla estratègic de país", ha apuntat Roca. Alsina ha recordat que, en paraules de Torra i Aragonès, el pla que elaborin els experts serà un "regal" de l'actual executiu als que vinguin després. El grup també té previst reunir-se amb els partits amb representació parlamentària en els propers dies per explicar-los la feina que faran.En total, els experts coordinadors per Alsina i Roca sumen fins a 30 persones, 15 dones i 15 homes, i en cas que algun d'ells s'integri en alguna llista electoral haurà de deixar la plaça. El 29 de juny van celebrar la primera reunió des de la seva constitució amb Torra, i de moment s'han dedicat a tasques de diagnosi. Les propostes que facin, sostenen, han de ser "possibles", adequades tant a recursos com a pressupostos.

