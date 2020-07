El Govern esquiva la decisió judicial i confinarà el Segrià per via d'un decret llei

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, han comparegut aquest dilluns al matí al Palau de la Generalitat per detallar les mesures que prendrà el Govern després del veto judicial a l'enduriment del confinament a Lleida. Torra ha plantejat que la Generalitat desobeirà la resolució judicial i, en les pròximes, convocarà una reunió del consell executiu per aprovar un pla de rebrots en forma de decret llei que permeti aplicar confinaments, on calgui, començant pel Segrià. "No acceptem la decisió judicial", ha afirmat el president català.La compareixença dels dos màxims representants de l'executiu es produeix poques hores després que la jutge del jutjat d'instrucció número 1 de Lleida hagi fet seva la petició de la Fiscalia per tombar el confinament domiciliari a Lleida i set municipis del Segrià dictat aquest diumenge pel Govern . En una resolució comunicada de matinada, la jutge considera que la presa de mesures "de tanta gravetat" és competència de l'Estat i no de l'executiu català. Fins i tot suggereix a la Generalitat que sol·liciti al govern espanyol la declaració de l'estat d'alarma.Torra i Aragonès han defensat la "potestat" de la Generalitat per prendre les decisions que puguin afectar drets i llibertats, com els possibles confinaments de ciutats i comarques. El president català, que ha recordat que l'executiu no deixarà d'actuar pensant en "la salut de les persones", ha especificat que el decret llei que aprovi el Govern aquesta tarda "reforçarà" les mesures preses diumenge, per bé que ha recordat que els Mossos atenen les resolucions judicials, com la de la jutge de guàrdia de Lleida. "No podem encallar-nos en un conflicte competencial", ha dit Torra. "El que és prioritari és la salut de la ciutadania. Tenim clar que hem pres les mesures adequades, amb tota la cobertura legal", ha afegit Aragonès.Torra ha reclamat a la ciutadania seguir les indicacions dictades per la Generalitat, per bé que no s'ha referit a la seva obligatorietat. Sí que ha expressat una queixa sobre el diferent barem aplicat a la Generalitat. El president de la Generalitat ha recordat que a Euskadi i Galícia s'ha impedit el dret a vot a persones contagiades sense que es produís "cap impediment" legal. "Condemnem que se'ns impedeixi a nosaltres prendre les mesures que calen en una situació greu", ha reblat. "Si creiem que s'ha de fer un confinament domiciliari estricte, ho farem. Al Segrià estem en la fase prèvia de fer-ho", ha dit. El Govern també ha recalcat que en les pròximes hores es prendran mesures més estrictes a l'Hospitalet de Llobregat, on preocupa l'evolució dels contagis.Malgrat el veto judicial, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) d'aquest dilluns ha publicat la resolució del Govern sobre el confinament a Lleida. Torra s'havia reunit a primera hora amb els serveis jurídics del Govern i després ha mantingut, al costat d'Aragonès, una sessió de treball amb la consellera de la Presidència, Meritxell Budó; el conseller d'Interior, Miquel Buch; i la consellera de Salut, Alba Vergés, per decidir els següents passos. L'executiu continua estudiant la situació a Lleida i l'increment de contagis a l'Hospitalet de Llobregat, amb la conseqüent amenaça a tota l'àrea metropolitana de Barcelona.

