L'espectacular cometa «Neowise», captat des de Catalunya

El cometa Neowise des de Gurb. Foto: Emili Vilamala

El cometa Neowise des de Gurb. Foto: Emili Vilamala



El cometa Neowise des de Sant Agustí de Lluçanès. Foto: Emili Vilamala

El cometa Neowise està assolint en aquests dies de juliol la seva mínima distància amb el planeta Terra. Són moments d'autèntic luxe per als amants de l'astronomia, que poden gaudir d'aquest cos celeste a simple vista. Passarà pel nostre cel a "només" 103 milions de quilòmetres, una distància que fa que "no sigui potencialment perillós".Segons les estimacions, el cometa no tornarà a ser visible des de Terra en almenys 7.000 anys. El nom de Neowise el deu al telescopi especial de la NASA amb el qual va ser descobert en ple confinament. Molts astrònoms l'han definit ja com la "sorpresa de l'any".El fotògraf Emilia Vilamala l'ha retratat des de diversos punts d'Osona aquests darrers dies.

