Trilla defensa que endurir el confinament és «l'única mesura» que pot ajudar a Lleida

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clinic, Antoni Trilla, ha defensat que l'enduriment del confinament és "l'única mesura" que pot ajudar a millorar la situació de Lleida i ha lamentat l'"embolic" judicial. "Hi poden haver detalls jurídics però s'han d'intentar resoldre tenint en compte l'objectiu principal", ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio.Trilla ha considerat que "tothom hauria d'anar en la mateixa direcció" i ha esperat "que no s'afegeixi més embolic a l'embolic epidemiològic". D'altra banda, ha dit que tot i l'augment de casos a l'Hospitalet de Llobregat, la situació no és la mateixa que la del Segrià i ha fet una crida a reforçar la vigilància i el seguiment de casos.Trilla ha assegurat que "es veia venir des de feia uns quants dies" que la situació de Lleida empitjoraria. Sobre si s'han pres tard les mesures, ha valorat que "s'ha s'intentar fer una mica més de cirurgia". "Realment és l'única mesura que pot ajudar ara a apaivagar el ritme de transmissió", ha dit sobre l'enduriment del confinament.Ha afegit però que també "s'ha de millorar" la capacitat de fer proves i totes les etapes per aconseguir un veritable control dels brots, ja que ha lamentat que "probablement ha fallat" a Lleida.En aquest sentit, ha dit que l'augment de casos a l'Hospitalet "posarà a prova les capacitats" i ha apel·lat a actuar "el més ràpidament possible" i a fer un "esforç extraordinari". Tot i això, ha assegurat que l'Hospitalet i la zona metropolitana sud "no estan en zona de risc de transmissió comunitària" com per plantejar-se mesures com les de Lleida.Ha afegit que a Barcelona també s'està "al límit": "Estem en zona groga, més pendents de la zona vermella que de la verda". En aquest sentit, ha apel·lat a la responsabilitat individual per al compliment de totes les mesures de seguretat i a la de les administracions, ja que ha assegurat que "no val deixar-ho tot en mans dels ciutadans".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor