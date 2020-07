Detingut el presumpte autor d'un atropellament mortal a Cerdanyola

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge un jove després d'atropellar mortalment un home a Cerdanyola aquesta matinada, a dos quarts de cinc. La policia catalana ha rebut un avís, en què hi havia una persona greument ferida envestida per un vehicle en una zona d'oci nocturn.L'autor havia fugit i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'havia adreçat al lloc i s'ha decidit que traslladessin la víctima en estat greu a l'hospital, on ha mort posteriorment.Els agents han iniciat la recerca del conductor fugit i finalment han localitzat el cotxe i han detingut el presumpte autor dels fets. Els Mossos ja han iniciat una investigació per esclarir els fets.

