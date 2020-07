Feijóo iguala Fraga amb la quarta majoria absoluta consecutiva

Alberto Núñez Feijóo ha aconseguit el seu objectiu: revalidar la quarta majoria absoluta a Galícia i igualar Manuel Fraga. El president gallec, representant de l'ala més moderada del PP, ha aconseguit guanyar amb 42 escons, un més que fa quatre anys, i podrà continuar governant en solitari, segons les dades amb el 98% escrutat.La victòria de Feijóo, però, no és l'única notícia de la jornada. També ho és l'ascens fulgurant del BNG que, després d'anys de travessa pel desert, ha aconseguit un resultat esclatant amb 19 representants, 13 més que fa quatre anys. El PSOE gallec s'ha hagut de conformar amb repetir els resultats, amb 14 diputats.Qui no se n'ha sortit és Galícia en Comú, la marca avalada per Podem a la comunitat, que ha quedat fora del parlament gallec. Fa tan sols quatre anys, l'aliança En Marea va obtenir 14 representants i va aconseguir ser la segona força. L'espai s'ha anat dividint amb el pas del temps i ho ha acabat pagant a les urnes.La victòria del PP a Galícia reforça Feijóo no només com a president de la comunitat, sinó també dins del seu partit, Abanderat d'una línia més moderada que la de Pablo Casado, són uns quants els qui pensen en ell com a possible successor del líder del PP si continua caient i fent el discurs més assimilable al de Vox. Una força que, per cert, ha quedat fora de les institucions gallegues.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor