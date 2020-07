Unes 300 persones es concentren a Lleida en contra de l'enduriment del confinament

Unes 300 persones s'han concentrat aquest diumenge al vespre a la plaça Ricard Vinyes de Lleida en contra de l'enduriment del confinament anunciat pel Govern per a Lleida i set municipis més del Segrià. La convocatòria ha estat anònima a través de les xarxes. Entre els crits que proclamen hi ha el de "Fora el Torra", "Lleida no es toca" i "No al confinament".També reclamen la dimissió del president de la Generalitat, Quim Torra, i també del Paer en Cap de Lleida, Miquel Pueyo. En els cartells que porten s'hi pot llegir "Doneu la cara" i "Les vostres mesures maten més que el virus". Els participants han portat mascareta. Alguns han guardat les distàncies, però d'altres no.El Govern ha ordenat aquest diumenge que a partir d'aquesta mitjanit s'incrementin les restriccions a Lleida i set municipis més del Segrià. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha dit que no serà ben bé un confinament domiciliari com el que es va viure arreu del país el març, abril i maig, però sí que s'ha demanat a la ciutadania que limiti les sortides per aconseguir controlar l'epidèmia.

