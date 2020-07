Urkullu s'imposa amb una majoria folgada i governarà còmodament

Íñigo Urkullu continuarà sent lehendakari durant els propers quatre anys. Amb el 91% dels vots escrutats al País Basc, el PNB s'imposa amb 30 escons -el millor resultat dels últims 35 anys- i podrà governar amb comoditat, mantenint intacta la capacitat de teixir aliances amb bona part de l'arc parlamentari. Els nacionalistes bascos, que ja governen les principals ciutats i les tres diputacions, veuen reforçada la seva posició, que també inclou un rol central en política espanyol com a aliat principal de Pedro Sánchez.Urkullu, en tot cas, no és l'única formació sobiranista que pot somriure aquesta nit. EH Bildu, encapçalada per Maddalen Iriarte, ha ascendit fins a uns inèdits 23 escons, el millor resultat de l'esquerra abertzale. La suma del PNB i de Bildu suma fins a 58 representants, per bé que els nacionalistes bascos prefereixen mirar cap a una altra banda per pactar i podrien mantenir l'aliança amb el PSE, creix només un escó fins als 10 encapçalats per Idoia Mendia. Urkullu i Mendia han governat junts en aquesta legislatura, obtenint a vegades el suport d'Elkarrekin Podemos.La formació lila ha patit una davallada rellevant, perquè passa dels 11 als només 5. La caiguda també és espectacular en el cas del PP i de Ciutadans, que s'han presentat junts. L'aposta de Pablo Casado i Inés Arrimadas per anar de bracet a les urnes no només no els ha servit per millorar el resultat d'Alfonso Alonso del 2016, sinó que han caigut fins als 6 representants, de manera que són la cinquena força i veuen com Vox entra amb un escó per Àlaba. L'extrema dreta, d'aquesta manera, entra al parlament basc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor